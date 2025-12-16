У Путина заявили, что не получали сигналов об итогах переговоров в Европе
В России заявили, что пока не получали никакой официальной информации о результатах переговоров, которые состоялись в Европе с участием Украины, США и европейских стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляют российские пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Позиция Кремля по переговорам
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва не готова говорить о новом раунде переговоров с Вашингтоном до тех пор, пока не будет ознакомлена с наработками, которые стали результатом консультаций между США, Украиной и европейскими партнерами.
"Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано вследствие тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев", - сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках возможного нового раунда переговоров РФ и США.
Таким образом, в Кремле фактически подтвердили, что в настоящее время ожидают сигналов от американской стороны относительно дальнейших шагов в переговорном процессе.
Предыстория и ожидания сторон
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги двухдневных переговоров в Европе с американской делегацией, выразил надежду на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, после завершения доработки позиций США должны в ближайшие дни провести консультации с российской стороной.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что отсутствие реакции России на заявления Запада о продвижении мирных переговоров по Украине вызывает беспокойство.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.
- 15 декабря переговоры между делегациями продолжились.
До дупи ці дебільні перемовини. Вони тривають тілтки заради того, щоб Трамп не образився.
Ну а ЗЄ та Умерову це зайвий привід подовше не повертатися в Україну, де чекають плівки Мідаса.
Вони дали завдання своєму агенту Краснову порішати - от і очікують остаточного результату.