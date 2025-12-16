РУС
670 14

У Путина заявили, что не получали сигналов об итогах переговоров в Европе

Песков: Россия не получала результатов переговоров в Берлине

В России заявили, что пока не получали никакой официальной информации о результатах переговоров, которые состоялись в Европе с участием Украины, США и европейских стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляют российские пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Позиция Кремля по переговорам

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва не готова говорить о новом раунде переговоров с Вашингтоном до тех пор, пока не будет ознакомлена с наработками, которые стали результатом консультаций между США, Украиной и европейскими партнерами.

"Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано вследствие тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев", - сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках возможного нового раунда переговоров РФ и США.

Таким образом, в Кремле фактически подтвердили, что в настоящее время ожидают сигналов от американской стороны относительно дальнейших шагов в переговорном процессе.

Читайте также: В Гааге подписали конвенцию о компенсациях для украинцев и вспомнили об оккупации стран Балтии

Предыстория и ожидания сторон

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги двухдневных переговоров в Европе с американской делегацией, выразил надежду на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, после завершения доработки позиций США должны в ближайшие дни провести консультации с российской стороной.

Читайте также: Премьер Финляндии Орпо: "РФ остается угрозой сегодня, завтра и в ближайшем будущем"

Переговоры в Берлине

  • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Известно, что переговоры между делегациями Украины и США, которые проходят в Берлине, продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине и подтвердил, что завтра состоится повторная встреча.
  • 15 декабря переговоры между делегациями продолжились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация Украины поедет в Штаты после контактов США с РФ, на выходных или позже, - Зеленский

Топ комментарии
+5
Нагуя вам ті сигнали? - ви ж всерівно проти
показать весь комментарий
16.12.2025 19:49 Ответить
+5
Старая русская традиция - прикидываться валянком...
показать весь комментарий
16.12.2025 19:51 Ответить
+4
раз не отримувала 3,14дераціяя сигналів потрібно щодня "дронових сигналізаторів " запускати вна "мацкваабад" по 400-600 штук
показать весь комментарий
16.12.2025 19:49 Ответить
Тупі, незрячі і глухі вели перемовини...
показать весь комментарий
16.12.2025 19:49 Ответить
заява рашистського "пісюнкова"- одна із гібридних метод продовжувати окупаційну війну в УКРАЇНІ.РАШИСТСЬКИЙ АГЕНТ ВІТЬКОВ БІГАЄ СЮДИ ТУДИ ,А ВОНИ Ж СУЧІ БРЕХУНИ НЕ ВІДАЮТЬ НІКУЯ.....
показать весь комментарий
16.12.2025 19:53 Ответить
Війна і без його заяв буде продовжуватися поки у роісі є гроші.

До дупи ці дебільні перемовини. Вони тривають тілтки заради того, щоб Трамп не образився.

Ну а ЗЄ та Умерову це зайвий привід подовше не повертатися в Україну, де чекають плівки Мідаса.
показать весь комментарий
16.12.2025 19:58 Ответить
врубати павліка )
показать весь комментарий
16.12.2025 19:53 Ответить
Топаз, дай команду! (с)
показать весь комментарий
16.12.2025 19:52 Ответить
Чекають поки Трампушко прокукарікає...
показать весь комментарий
16.12.2025 19:53 Ответить
У агента Трампа забухав ражюдист? 🤔
показать весь комментарий
16.12.2025 19:53 Ответить
"Кацапи, йдить нах" - сигнал прийнято?..
показать весь комментарий
16.12.2025 19:56 Ответить
Мне интересно а зачем вообще она вам Информация какая либо нужна?!вам же пох насвех и всё!!!шлибы вы пукинуХулу очело отлизывать твари!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 20:02 Ответить
звісно, не потрібна їм проміжна інфа.
Вони дали завдання своєму агенту Краснову порішати - от і очікують остаточного результату.
показать весь комментарий
16.12.2025 20:19 Ответить
Факс перевірте.
показать весь комментарий
16.12.2025 20:21 Ответить
 
 