Европарламент готовится утвердить "репарационный кредит" Украине по ускоренной процедуре

Европарламент намерен применить так называемую процедуру срочности для ускорения принятия "репарационного займа" Украине. Это может произойти после того, как лидеры ЕС договорятся об использовании российских замороженных активов в пользу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, депутаты Европарламента готовятся проголосовать за предложение о предоставлении Украине "репарационного займа" на пленарном заседании в январе 2026 года.

Во вторник Европарламент поддержал просьбу ускорить законодательные процессы по проекту закона о предоставлении займа Украине.

Читайте также: Зеленский о замороженных активах РФ: Рассчитываем получить 40-45 млрд евро на 2026 год

"Этот новый инструмент, в случае его принятия, будет способствовать удовлетворению финансовых потребностей Украины и поддержке государственного бюджета, включая военный потенциал, а также оборонную промышленность страны и ее интеграцию в Европейскую оборонную промышленную базу. Предлагаемый заем связан с существующим механизмом помощи Украине и механизмом сотрудничества с Украиной в сфере займов", – рассказали в ЕП.

Следующие шаги

Сообщается, что после того, как Европейский парламент приступил к соответствующей работе, предложение также должно быть одобрено государствами-членами ЕС.

Ожидается, что главы государств и правительств ЕС попытаются достичь согласия по дальнейшим шагам во время саммита ЕС в Брюсселе 18-19 декабря 2025 года.

Читайте также: ЕС согласился бессрочно заморозить €210 млрд российских активов

Российские активы для помощи Украине