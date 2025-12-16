Европарламент готовится утвердить "репарационный кредит" Украине по ускоренной процедуре
Европарламент намерен применить так называемую процедуру срочности для ускорения принятия "репарационного займа" Украине. Это может произойти после того, как лидеры ЕС договорятся об использовании российских замороженных активов в пользу Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, депутаты Европарламента готовятся проголосовать за предложение о предоставлении Украине "репарационного займа" на пленарном заседании в январе 2026 года.
Во вторник Европарламент поддержал просьбу ускорить законодательные процессы по проекту закона о предоставлении займа Украине.
"Этот новый инструмент, в случае его принятия, будет способствовать удовлетворению финансовых потребностей Украины и поддержке государственного бюджета, включая военный потенциал, а также оборонную промышленность страны и ее интеграцию в Европейскую оборонную промышленную базу. Предлагаемый заем связан с существующим механизмом помощи Украине и механизмом сотрудничества с Украиной в сфере займов", – рассказали в ЕП.
Следующие шаги
Сообщается, что после того, как Европейский парламент приступил к соответствующей работе, предложение также должно быть одобрено государствами-членами ЕС.
Ожидается, что главы государств и правительств ЕС попытаются достичь согласия по дальнейшим шагам во время саммита ЕС в Брюсселе 18-19 декабря 2025 года.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль