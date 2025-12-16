Європарламент готується затвердити "репараційну позику" Україні за прискореною процедурою

Європарламент має намір застосувати так звану процедуру терміновості для прискорення ухвалення "репараційної позики" Україні. Це може статися після того, як лідери ЄС домовляться щодо використання російських заморожених активів на користь України.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, депутати Європарламенту готуються проголосувати за пропозицію про надання Україні "репараційної позики" на пленарному засіданні в січні 2026 року.

У вівторок Європарламент підтримав прохання прискорити законодавчі процеси щодо проєкту закону про надання позики Україні.

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"Цей новий інструмент, у разі його ухвалення, сприятиме задоволенню фінансових потреб України та підтримці державного бюджету, включно з військовим потенціалом, а також оборонною промисловістю країни та її інтеграцією в Європейську оборонну промислову базу. Пропонована позика пов’язана з існуючим механізмом допомоги Україні та механізмом співпраці з Україною у сфері позик", – розповіли в ЄП.

Наступні кроки

Повідомляється, що після того, як Європейський парламент розпочав відповідну роботу, пропозиція також повинна бути схвалена державами-членами ЄС.

Очікується, що глави держав та урядів ЄС спробують досягти згоди щодо подальших кроків під час саміту ЄС у Брюсселі 18-19 грудня 2025 року.

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Російські активи для допомоги Україні