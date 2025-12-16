Зеленський про заморожені активи РФ: Розраховуємо отримати 40-45 млрд євро на 2026 рік. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на 40-45 млрд євро за рахунок заморожених активів РФ на наступний рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами у Нідерландах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Є фінансові виклики, ви бачите як ми працюємо, не всі раді формату, як можна використовувати заморожені активи. Навіть якщо знаходяться інші фінансові та юридичні інструменти, все одно це зобов'язуючі кроки.

Ми розраховуємо, що ми можемо отримати 40-45 млрд євро на 2026 рік тощо. Розраховуючи на загальну суму 210 млрд євро.

Але безумовно ми б дуже хотіли використовувати це на відновлення нашої держави", - сказав він.

Читайте: Без репараційної позики ЄС Україна може мати фінансовий дефіцит, - Зеленський

Зеленський зауважив, що сума всіх руйнувань в Україні втричі більша.

"Це справедливо, що рускі повинні платити за руйнування. Але все одно навіть 210 буде недостатньо. Але це наступні кроки. Ми сьогодні говоримо про термінові речі. Ці транші із заморожених активів - це термінові речі. Нам потрібно виробляти дрони, нам недостатньо фінансування. Нам потрібно виробляти іншу зброю, потрібно купувати в Америці ППО, у Європі, інші засоби, зокрема ППО. Ми розуміємо, що подарунків у нас немає. Є підтримка, двосторонні договори з багатьма партнерами", - зазначив президент.

Також читайте: П’ять причин діяти зараз: Сибіга про репараційний кредит для України за рахунок активів РФ

Що передувало?

Відомо, що європейські лідери спробують вирішити долю заморожених активів РФ на саміті 18-19 грудня в Брюсселі.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Також читайте: Бельгія вимагає від ЄС додаткових гарантій для використання активів РФ, - Politico