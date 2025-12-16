П’ять причин діяти зараз: Сибіга про репараційний кредит для України за рахунок активів РФ

Рішення щодо репараційного кредиту цього тижня є терміновим і критично важливим.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Репараційна позика

За його словами, настав час дозволити повне використання заморожених активів Росії для підтримки України.

Сибіга зауважує, що є щонайменше п'ять причин, чому цей крок необхідно здійснити саме зараз:

Путін вважає, що Європа розділена та слабка. Він очікує, що європейська підтримка України поступово зменшиться. Натомість цей крок зірве його плани та змусить його змінити розрахунки. Це рішення зміцнить суверенітет, самостійність та єдність Європи як потужної геополітичної сили. Воно продемонструє всім, що загроза довгостроковому миру та безпеці Європи шляхом нападу на суверенну європейську країну має свою ціну. Цей крок дозволить Європі забезпечити довгострокову підтримку України, підвищити самодостатність нашої країни та підняти моральний дух українського народу в той час, коли це найбільш потрібно. Це питання справедливості: саме агресор має в першу чергу платити за завдану шкоду, а не європейські платники податків. Немає нічого справедливішого за це. Цей крок також послужить уроком для всіх потенційних агресорів у всьому світі: агресія не призводить до винагороди; натомість ви заплатите за свої дії. Рішення дозволити повне використання заморожених активів Росії не перешкоджатиме мирному процесу; навпаки, воно зміцнить наші позиції за столом переговорів та стимулюватиме мирний процес, посилюючи тиск на Росію та змінюючи розрахунки Москви.

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Погрози РФ

"І останнє, але не менш важливе: Росія зробила надто багато спроб вселити страх та поширити брехню про те, як це рішення загрожує фінансовій стабільності, верховенству права, призведе до помсти чи інших "апокаліптичних" наслідків", - наголошує міністр.

На його переконання, насправді жодна з цих погроз не є реалістичною, і більшість цих страхів абсолютно безпідставні. Москва просто продає страх, як вона зазвичай робить перед серйозними кроками щодо протидії своїй агресії.

"Компенсація збитків, завданих агресором, є фундаментальним компонентом міжнародного права; зобов'язання Росії компенсувати збитки передбачено резолюціями Генеральної Асамблеї ООН; і немає альтернатив ключовим резервним валютам.

Механізми, розроблені Європейською Комісією, є юридично обґрунтованими, морально правильними та справедливими з точки зору розподілу ризиків. Ми закликаємо всі держави-члени ЄС зробити цей важливий стратегічний крок цього тижня", - резюмує Сибіга.

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Що передувало?

Відомо, що європейські лідери спробують вирішити долю заморожених активів РФ на саміті 18-19 грудня в Брюсселі.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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