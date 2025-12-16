Пять причин действовать сейчас: Сибига о репарационном кредите для Украины за счет активов РФ

Решение о репарационном кредите на этой неделе является срочным и критически важным.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Репарационный кредит

По его словам, пришло время разрешить полное использование замороженных активов России для поддержки Украины.

Сибига отмечает, что есть как минимум пять причин, почему этот шаг необходимо осуществить именно сейчас:

Путин считает, что Европа разделена и слаба. Он ожидает, что европейская поддержка Украины постепенно уменьшится. Вместо этого этот шаг сорвет его планы и заставит его изменить расчеты. Это решение укрепит суверенитет, самостоятельность и единство Европы как мощной геополитической силы. Оно продемонстрирует всем, что угроза долгосрочному миру и безопасности Европы путем нападения на суверенную европейскую страну имеет свою цену. Этот шаг позволит Европе обеспечить долгосрочную поддержку Украины, повысить самодостаточность нашей страны и поднять моральный дух украинского народа в то время, когда это наиболее необходимо. Это вопрос справедливости: именно агрессор должен в первую очередь платить за нанесенный ущерб, а не европейские налогоплательщики. Нет ничего справедливее этого. Этот шаг также послужит уроком для всех потенциальных агрессоров во всем мире: агрессия не приводит к вознаграждению; вместо этого вы заплатите за свои действия. Решение разрешить полное использование замороженных активов России не будет препятствовать мирному процессу; наоборот, оно укрепит наши позиции за столом переговоров и будет стимулировать мирный процесс, усиливая давление на Россию и меняя расчеты Москвы.

Угрозы РФ

"И последнее, но не менее важное: Россия сделала слишком много попыток вселить страх и распространить ложь о том, как это решение угрожает финансовой стабильности, верховенству права, приведет к мести или другим "апокалиптическим" последствиям", - отмечает министр.

По его убеждению, на самом деле ни одна из этих угроз не является реалистичной, и большинство этих страхов абсолютно беспочвенны. Москва просто продает страх, как она обычно делает перед серьезными шагами по противодействию своей агрессии.

"Компенсация ущерба, нанесенного агрессором, является фундаментальным компонентом международного права; обязательства России компенсировать ущерб предусмотрены резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН; и нет альтернатив ключевым резервным валютам.

Механизмы, разработанные Европейской Комиссией, являются юридически обоснованными, морально правильными и справедливыми с точки зрения распределения рисков. Мы призываем все государства-члены ЕС сделать этот важный стратегический шаг на этой неделе", - резюмирует Сибига.

Что предшествовало?

Известно, что европейские лидеры попытаются решить судьбу замороженных активов РФ на саммите 18-19 декабря в Брюсселе.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

