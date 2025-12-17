США тиснуть на ЄС, щоб заморожені активи РФ не використовували для фінансування України, - Politico

Суперечка про використання заморожених активів РФ спричинила тиск США на Євросоюз.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Серйозні розбіжності між європейськими урядами щодо використання заморожених російських активів для фінансування відбудови країни оголюють глибший розкол на континенті щодо того, як діяти в умовах нового світового порядку та безпрецедентного тиску з боку США.

"Вони хочуть послабити нас", - сказав високопосадовець ЄС, обізнаний з трансатлантичними відносинами та підготовкою до саміту Євросоюзу.

Politico зазначає, що цього тижня Європейська Рада має зробити дві речі. Перш за все, потрібні відчутні результати в питанні фінансування України. Водночас європейські лідери також мають захищати ЄС, у політику якого з цього питання всіма силами намагається втручатися Білий дім.

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Тиск США

Посадовці адміністрації Трампа тиснуть на європейські уряди - принаймні ті, які вони вважають найбільш дружніми - щоб вони відхилили план використання російських активів на суму 210 мільярдів євро для фінансування України, розповіли Politico чотири чиновники ЄС, які брали участь в обговореннях.

"Коли лідери ЄС зустрілися в Брюсселі в жовтні, їм не вдалося досягти угоди щодо заморожених коштів, тому що Бельгія виступила проти цього. Два місяці потому стало зрозуміло, що проблема ЄС насправді не в Бельгії, а в Трампі", - йдеться в матеріалі.

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Бельгія

Європейська комісія та найвпливовіші столиці вели переговори між собою, намагаючись заручитися підтримкою прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, чия підтримка є вирішальною, оскільки в його країні знаходиться більшість російських активів, заморожених у Європі. Дискусії загострилися протягом останнього тижня, оскільки ЄС прагнув надати Бельгії гарантії.

Єврокомісія і найвпливовіші столиці благали погодитися на "репараційний кредит" для України прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, чия підтримка має вирішальне значення, оскільки в його країні перебуває більша частина заморожених російських активів.

Але шанси на досягнення угоди погіршилися, а не покращилися, сказав високопоставлений чиновник на умовах анонімності.

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Україні потрібні гроші

"Україні конче потрібні гроші, оскільки наступного року вона зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 71,7 мільярда євро.

Якщо кошти не почнуть надходити до квітня, їй доведеться скоротити державні витрати, що може вплинути на моральний дух та її здатність продовжувати оборонятися", - зазначає видання.

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Кампанія впливу США

Американська кампанія впливу, в рамках якої чиновники Трампа обходили Брюссель і вели переговори з центральними столицями, призвела до того, що Італія, Болгарія, Мальта і Чехія приєдналися до групи країн, які проти фінансування України.

Провал стане катастрофою для позицій ЄС у світі, заявили європейські чиновники. Особливо з огляду на те, що адміністрація Трампа у своїй Стратегії нацбезпеки заявила про підтримку євроскептичних сил, а також Путіна, який відкрито ставить під сумнів суверенітет колишніх радянських республік.

"США, очевидно, більше не є лідером вільного світу", - каже лідер правоцентристської Європейської народної партії Манфред Вебер.

Адміністрація Трампа "дистанціюється від нас", додав він.

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Наслідки для України

Збанкрутована Україна матиме слабші позиції в мирних переговорах, що підірве її шанси на досягнення тривалого миру, необхідного для відновлення після руйнівних наслідків війни.

"У мене навіть немає відповідного слова", - сказав прем'єр Естонії Крістен Міхал.

Київ повинен знати, "що Європа підтримує Україну, попри все. Що їм не потрібно погоджуватися на погану угоду", додав він.

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Мирний план Трампа та активи РФ

Вашингтон хоче сам розпоряджатися частиною заморожених російських грошей для фінансування України. Тоді як "репараційний кредит" дозволить Києву самому вирішувати, куди спрямувати гроші. А Франція пропонує озброїти Європу за ці кошти.

Трамп також чинить тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той поступився Росії ділянками добре укріпленої та стратегічно важливої ​​території на Донбасі - територією, яку Кремль наразі не контролює.

Білий дім відкинув звинувачення Брюсселя у втручанні, зазначає Politico.

"Єдина мета США - встановлення миру... І українці, і росіяни чітко позначили свої позиції щодо заморожених активів, і наше єдине завдання - сприяти діалогу, який зрештою може призвести до угоди", - сказала заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

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Позиція ЄС

Офіційні особи та лідери ЄС дедалі частіше почали порушувати питання про "ядерний варіант": проштовхнути "репараційний кредит" кваліфікованою більшістю голосів - іншими словами, ігнорувати заперечення деяких країн і все одно рухатися вперед.

Але деякі посадовці заявили, що це розірве і без того розколотий блок і, ймовірно, занурить його у справжню кризу.

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