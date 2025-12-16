До можливості використати заморожені активи РФ на відновлення України ще дуже далеко, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск визнав, що рішення про заморожені активи РФ є, але їхнє практичне застосування для України поки що надто віддалене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Onet.

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"На цей час у нас є рішення, що дозволяє назавжди заморозити російські активи... Однак із цього моменту до потенційного використання цих коштів для відновлення України, не кажучи вже про військову підтримку України, ще світлові роки", - визнав Туск.

Та додав, що на саміті у Брюселі в четвер це рішення не будуть ухвалювати. При цьому, як очікується, буде досягнуто згоди про фінансування України на наступні два роки.

"Однак існують різні непрямі механізми, наприклад, можливість використання цих коштів як фінансового важеля, тобто гарантій за кредитами", - сказав він журналістам.

США і ЄС мають різні позиції щодо заморожених активів РФ

Прем’єр Польщі зазначив, що позиції США та ЄС щодо використання російських активів різняться. Вашингтон закликає не порушувати цю тему, оскільки це впливає на переговори.

"Американці кажуть: залиште ці російські активи в спокої, тому що важко сісти за стіл переговорів із Путіним і сказати: "Давайте підемо на компроміс, але ми заберемо ваші гроші". Це американський аргумент, який закликає бути дуже обережними і не доводити справу до межі краху", - заявив Туск.

Та додав, що США зацікавлені у використання заморожених активів РФ по-іншому. Прем'єр припускає, що США теж використали б частину активів РФ, але попередньо, за узгодженням із Кремлем.

"Іноді виявляється, що американці, як і раніше, дотримуються ділового підходу до цього питання... Важко говорити про єдину європейсько-американську позицію в цьому питанні", - резюмував польський чиновник.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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