До возможности использовать замороженные активы РФ на восстановление Украины еще очень далеко, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что решение о замороженных активах РФ есть, но их практическое применение для Украины пока слишком отдаленно.

"На данный момент у нас есть решение, позволяющее навсегда заморозить российские активы... Однако с этого момента до потенциального использования этих средств для восстановления Украины, не говоря уже о военной поддержке Украины, еще световые годы", - признал Туск.

И добавил, что на саммите в Брюсселе в четверг это решение не будет принято. При этом, как ожидается, будет достигнуто соглашение о финансировании Украины на следующие два года.

"Однако существуют различные косвенные механизмы, например, возможность использования этих средств в качестве финансового рычага, то есть гарантий по кредитам", - сказал он журналистам.

США и ЕС имеют разные позиции по замороженным активам РФ

Премьер Польши отметил, что позиции США и ЕС по использованию российских активов различаются. Вашингтон призывает не поднимать эту тему, поскольку это влияет на переговоры.

"Американцы говорят: оставьте эти российские активы в покое, потому что трудно сесть за стол переговоров с Путиным и сказать: "Давайте пойдем на компромисс, но мы заберем ваши деньги". Это американский аргумент, который призывает быть очень осторожными и не доводить дело до грани краха", - заявил Туск.

И добавил, что США заинтересованы в использовании замороженных активов РФ по-другому. Премьер предполагает, что США тоже использовали бы часть активов РФ, но предварительно, по согласованию с Кремлем.

"Иногда оказывается, что американцы, как и раньше, придерживаются делового подхода к этому вопросу... Трудно говорить о единой европейско-американской позиции в этом вопросе", - резюмировал польский чиновник.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

