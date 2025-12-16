Трамп вважає, що Путін хоче захопити всю Україну, - керівниця апарату Білого дому Вайлз

Керівниця адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз заявила, що президент США Дональд Трамп приватно вважає, що цілі російського диктатора Володимира Путіна в Україні передбачають захоплення всієї країни.

Про це вона сказала в інтерв'ю Vanity Fair, передає Цензор.НЕТ.

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Відносини Трампа та Путіна

Журналісти запитали Вайлз, що вона думає про симпатію Трампа до Путіна, який, здається, зачарував главу Білого дому з того часу, як той вперше балотувався в президенти.

У 2018 році лідери зустрілися у Фінляндії, де Трамп, здавалося, став на бік Путіна, коли його запитали, чи вірить він йому щодо невтручання Москви у вибори 2016 року.

"Спостерігаючи за цим здалеку в Гельсінкі, — згадує вона, — я подумала, що між ними існує справжня дружба або, принаймні, захоплення. Але під час телефонних розмов, які ми мали з Путіним, все було дуже неоднозначно. Деякі з них були дружніми, а деякі — ні".

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Думка Трампа щодо України

За словами Вайлз, в адміністрації Трампа розділилася в думках щодо того, чи метою Путіна було щось менше, ніж повне захоплення України Росією.

За її словами, президент США Трамп "не вірить" у те, що кремлівський диктатор "вдовольниться Донецькою областю".

"Приватно Трамп не вірив у це. Він не вірить, що Путін хоче миру. Дональд Трамп вважає, що Путін хоче всю Україну", - заявила Вайлз.

Самого Трампа Сьюзі Вайлз описала як такого, що має "особистість алкоголіка" для матеріалу Vanity Fair. Себе вона описує як "експертку в характерах людей".

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