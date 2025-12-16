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Так, говорив: Трамп підтвердив дзвінок Путіну
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що нещодавно мав розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США заявив під час пресконференції в Овальному кабінеті, трансляцію якої вів Білий дім.
На запитання журналістів, чи спілкувався він безпосередньо з Путіним, Трамп відповів коротко:
Так, говорив".
Водночас президент США не розкрив жодних деталей змісту цієї розмови.
Що передувало?
Трамп заявив, що США разом з Європою працюють над гарантіями безпеки для України, які мають унеможливити повторне вторгнення Росії.
Топ коментарі
+11 Кот Бегемот
показати весь коментар16.12.2025 07:30 Відповісти Посилання
+6 ола жмуд
показати весь коментар16.12.2025 07:28 Відповісти Посилання
+4 Igor #591922
показати весь коментар16.12.2025 08:25 Відповісти Посилання
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