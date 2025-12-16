Так, говорив: Трамп підтвердив дзвінок Путіну

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що нещодавно мав розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США заявив під час пресконференції в Овальному кабінеті, трансляцію якої вів Білий дім.

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На запитання журналістів, чи спілкувався він безпосередньо з Путіним, Трамп відповів коротко:

Так, говорив".

Водночас президент США не розкрив жодних деталей змісту цієї розмови.

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Що передувало?

Трамп заявив, що США разом з Європою працюють над гарантіями безпеки для України, які мають унеможливити повторне вторгнення Росії.

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