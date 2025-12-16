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Новини Дзвінок Трампа Путіну
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Так, говорив: Трамп підтвердив дзвінок Путіну

Трамп визнав, що мав розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що нещодавно мав розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США заявив під час пресконференції в Овальному кабінеті, трансляцію якої вів Білий дім.

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На запитання журналістів, чи спілкувався він безпосередньо з Путіним, Трамп відповів коротко:

Так, говорив".

Водночас президент США не розкрив жодних деталей змісту цієї розмови.

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Що передувало?

Трамп заявив, що США разом з Європою працюють над гарантіями безпеки для України, які мають унеможливити повторне вторгнення Росії.

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Автор: 

путін володимир (25538) Трамп Дональд (9023)
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Топ коментарі
+11
Старий пирдун Трампидло доповів хозяїну свинорейху ***** про переговори в Берліні і попросив нові інструкції у *****, як себе вести після переговорів у Берліні.
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16.12.2025 07:30 Відповісти
+6
Так, дзвоника і не раз. Звітувати треба щодня, пуцька не дозволяє ухилятись
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16.12.2025 07:28 Відповісти
+4
Трампонутий може дзвонить тільки для того щоб получить інструкції, а ху....ло його роботу і так бачить і доки нею задоволений про що докладає сі
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16.12.2025 08:25 Відповісти

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