Да, говорил: Трамп подтвердил звонок Путину

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что недавно беседовал с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США заявил во время пресс-конференции в Овальном кабинете, трансляцию которой вел Белый дом.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На вопрос журналистов, общался ли он напрямую с Путиным, Трамп ответил кратко:

Да, говорил".

В то же время президент США не раскрыл никаких деталей содержания этого разговора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не может проиграть в переговорах с Путиным, настало время проверки России, - Косиняк-Камыш

Что предшествовало?

Трамп заявил, что США вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины, которые должны сделать невозможным повторное вторжение России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возможны выборы и встреча с Трампом, - Зеленский