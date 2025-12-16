РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9954 посетителя онлайн
Новости Звонок Трампа Путину
4 808 17

Да, говорил: Трамп подтвердил звонок Путину

Трамп признал, что беседовал с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что недавно беседовал с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США заявил во время пресс-конференции в Овальном кабинете, трансляцию которой вел Белый дом.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На вопрос журналистов, общался ли он напрямую с Путиным, Трамп ответил кратко:

Да, говорил".

В то же время президент США не раскрыл никаких деталей содержания этого разговора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не может проиграть в переговорах с Путиным, настало время проверки России, - Косиняк-Камыш

Что предшествовало?

Трамп заявил, что США вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины, которые должны сделать невозможным повторное вторжение России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возможны выборы и встреча с Трампом, - Зеленский

Автор: 

путин владимир (32555) Трамп Дональд (7264)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Старий пирдун Трампидло доповів хозяїну свинорейху ***** про переговори в Берліні і попросив нові інструкції у *****, як себе вести після переговорів у Берліні.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:30 Ответить
+4
Так, дзвоника і не раз. Звітувати треба щодня, пуцька не дозволяє ухилятись
показать весь комментарий
16.12.2025 07:28 Ответить
+3
Будь ласка, не допомогайте рашці в цей раз. Хай розвалиться і конфіскуйте у кусків або винищить яо, яке там є. Бо воно скоро з розвідки стане Китайським. Ось і думайте.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будь ласка, не допомогайте рашці в цей раз. Хай розвалиться і конфіскуйте у кусків або винищить яо, яке там є. Бо воно скоро з розвідки стане Китайським. Ось і думайте.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:25 Ответить
Тобі Україну, мені 300 млр заморожених коштів, активи Лукойла та родовища на Сахаліні та Охотському морі,рідкоземельні мінерали,тощо. (Так писав The Wall Street Journal, WSJ про переговори Вітька з Кушнером та Дмітрієвим).
показать весь комментарий
16.12.2025 07:25 Ответить
Так, дзвоника і не раз. Звітувати треба щодня, пуцька не дозволяє ухилятись
показать весь комментарий
16.12.2025 07:28 Ответить
Трампонутий може дзвонить тільки для того щоб получить інструкції, а ху....ло його роботу і так бачить і доки нею задоволений про що докладає сі
показать весь комментарий
16.12.2025 08:25 Ответить
Старий пирдун Трампидло доповів хозяїну свинорейху ***** про переговори в Берліні і попросив нові інструкції у *****, як себе вести після переговорів у Берліні.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:30 Ответить
Трамп підписав указ, який класифікує фентаніл як зброю масового знищення
показать весь комментарий
16.12.2025 07:37 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито "вже втратила" окуповані Росією території й повідомив про нещодавню розмову з диктатором владіміром путіним. Про це політик розповів під час публічного заходу у Білому домі.

Журналістка запитала Трампа, що якщо для України пропонуються гарантії безпеки на кшталт 5 статті НАТО про колективну безпеку, то яка мотивація буде у Києва, щоб віддати будь-яку свою територію ?
"Ну, чесно кажучи, вони вже втратили територію. Я маю на увазі... [ця] територія втрачена. Але що стосується гарантій безпеки, ми працюємо над цим разом з Європою. Європа відіграватиме в цьому велику роль. І ми працюємо над гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову", - відповів президент США.
Також Трамп заявив, що немає дедлайну стосовно розробки гарантій безпеки для України: "Кінцевий термін - це коли ми це зробимо. Тобто ми будемо намагатися це зробити. Ми досягаємо прогресу. Це складніше, ніж хтось міг собі уявити".

Ця гарантія безпеки буде гірше за Будапештський меморандум, він підтвердив що не буде брати ніяких зобов'язань як було прописано в вчорашній https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/ukraina-ssha-ta-evropa-uzgodili-parametri-dosyagnennya-miru-spilna-zayava.htm угоді про безпеку 😡!
показать весь комментарий
16.12.2025 07:40 Ответить
Історію ця руда персона взагалі не читала.
показать весь комментарий
16.12.2025 08:16 Ответить
Вміти читати в його обов'язки не входить. А з ху....лом він знає тільки.... Є, так точно , буде виконано
показать весь комментарий
16.12.2025 08:30 Ответить
Біба звонив Бобі.
показать весь комментарий
16.12.2025 08:04 Ответить
Два старих підераси і маньяки поговорили ні про що ...
показать весь комментарий
16.12.2025 08:14 Ответить
Є повідомлення про те, що Епштейн передав файли Кремлю... І Кремль їх використовує... активно і наполегливо...
показать весь комментарий
16.12.2025 08:14 Ответить
вередливий мамкін синочок Трумп жадає, аж труситься, сподобатися масковським людожерам-педофілам, бо й сам такий, тільки ще більш сцикливий та брехливий аніж кацапські безродні дворняги..
показать весь комментарий
16.12.2025 08:27 Ответить
путлєр в мене в кулаці - чи я в нього - але це не важливо -Трамп
показать весь комментарий
16.12.2025 08:39 Ответить
А мінет ***** підтвердив?
показать весь комментарий
16.12.2025 08:48 Ответить
Звичайно, телефонував. У нього ж біг діл з ******.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:13 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2025 10:00 Ответить
 
 