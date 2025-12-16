4 808 17
Да, говорил: Трамп подтвердил звонок Путину
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что недавно беседовал с главой Кремля Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США заявил во время пресс-конференции в Овальном кабинете, трансляцию которой вел Белый дом.
На вопрос журналистов, общался ли он напрямую с Путиным, Трамп ответил кратко:
Да, говорил".
В то же время президент США не раскрыл никаких деталей содержания этого разговора.
Что предшествовало?
Трамп заявил, что США вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины, которые должны сделать невозможным повторное вторжение России.
Журналістка запитала Трампа, що якщо для України пропонуються гарантії безпеки на кшталт 5 статті НАТО про колективну безпеку, то яка мотивація буде у Києва, щоб віддати будь-яку свою територію ?
"Ну, чесно кажучи, вони вже втратили територію. Я маю на увазі... [ця] територія втрачена. Але що стосується гарантій безпеки, ми працюємо над цим разом з Європою. Європа відіграватиме в цьому велику роль. І ми працюємо над гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову", - відповів президент США.
Також Трамп заявив, що немає дедлайну стосовно розробки гарантій безпеки для України: "Кінцевий термін - це коли ми це зробимо. Тобто ми будемо намагатися це зробити. Ми досягаємо прогресу. Це складніше, ніж хтось міг собі уявити".
Ця гарантія безпеки буде гірше за Будапештський меморандум, він підтвердив що не буде брати ніяких зобов'язань як було прописано в вчорашній https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/ukraina-ssha-ta-evropa-uzgodili-parametri-dosyagnennya-miru-spilna-zayava.htm угоді про безпеку 😡!