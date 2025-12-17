Трамп считает, что Путин хочет захватить всю Украину, - руководительница аппарата Белого дома Уайлз

Глава администрации Белого дома Сьюзи Уэйлз заявила, что президент США Дональд Трамп в частном порядке считает, что цели российского диктатора Владимира Путина в Украине предусматривают захват всей страны.

Об этом она сказала в интервью Vanity Fair, передает Цензор.НЕТ.

Отношения Трампа и Путина

Журналисты спросили Уэйлз, что она думает о симпатии Трампа к Путину, который, кажется, очаровал главу Белого дома с тех пор, как тот впервые баллотировался в президенты.

В 2018 году лидеры встретились в Финляндии, где Трамп, казалось, встал на сторону Путина, когда его спросили, верит ли он ему в отношении невмешательства Москвы в выборы 2016 года.

"Наблюдая за этим издалека в Хельсинки, — вспоминает она, — я подумала, что между ними существует настоящая дружба или, по крайней мере, восхищение. Но во время телефонных разговоров, которые мы вели с Путиным, все было очень неоднозначно. Некоторые из них были дружескими, а некоторые — нет".

Мнение Трампа об Украине

По словам Уэйлз, в администрации Трампа разделились во мнениях относительно того, была ли цель Путина чем-то меньшим, чем полный захват Украины Россией.

По ее словам, президент США Трамп "не верит" в то, что кремлевский диктатор "удовлетворится Донецкой областью".

"В частном порядке Трамп не верил в это. Он не верит, что Путин хочет мира. Дональд Трамп считает, что Путин хочет всю Украину", - заявила Уэйлз.

Самого Трампа Сьюзи Уэйлз описала как человека с "личностью алкоголика" для материала Vanity Fair. Себя она описывает как "эксперта в характерах людей".

