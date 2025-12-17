Трамп считает, что Путин хочет захватить всю Украину, - руководительница аппарата Белого дома Уайлз
Глава администрации Белого дома Сьюзи Уэйлз заявила, что президент США Дональд Трамп в частном порядке считает, что цели российского диктатора Владимира Путина в Украине предусматривают захват всей страны.
Об этом она сказала в интервью Vanity Fair, передает Цензор.НЕТ.
Отношения Трампа и Путина
Журналисты спросили Уэйлз, что она думает о симпатии Трампа к Путину, который, кажется, очаровал главу Белого дома с тех пор, как тот впервые баллотировался в президенты.
В 2018 году лидеры встретились в Финляндии, где Трамп, казалось, встал на сторону Путина, когда его спросили, верит ли он ему в отношении невмешательства Москвы в выборы 2016 года.
"Наблюдая за этим издалека в Хельсинки, — вспоминает она, — я подумала, что между ними существует настоящая дружба или, по крайней мере, восхищение. Но во время телефонных разговоров, которые мы вели с Путиным, все было очень неоднозначно. Некоторые из них были дружескими, а некоторые — нет".
Мнение Трампа об Украине
- По словам Уэйлз, в администрации Трампа разделились во мнениях относительно того, была ли цель Путина чем-то меньшим, чем полный захват Украины Россией.
По ее словам, президент США Трамп "не верит" в то, что кремлевский диктатор "удовлетворится Донецкой областью".
"В частном порядке Трамп не верил в это. Он не верит, что Путин хочет мира. Дональд Трамп считает, что Путин хочет всю Украину", - заявила Уэйлз.
Самого Трампа Сьюзи Уэйлз описала как человека с "личностью алкоголика" для материала Vanity Fair. Себя она описывает как "эксперта в характерах людей".
Придави сильнішими санкціями, дай більше зброї Україні і потім кацапи взагалі тобі нафту віддадуть в обмін на їжу...
Керівниці апарату Білого дому мабуть набридло працювати в тому клоповнику , А може вона щось знає . Бо за такі одкровення її по голові точно не погладять .
Як пише NYT, Сьюзан Уайлз, глава апарату Білого дому, дала дуже різкі оцінки президента і його команди:
- у Трампа «характер алкоголіка» ,
- Віце-президент Джей Ді Венс «вже десять років є прихильником теорій змови », і його перехід з критиків Трампа в союзники - був заснований не на принципах, а на політиці , оскільки він балотувався в Сенаті.
- Ілон Маск - «запеклий споживач кетаміну» і «дуже дивна особа», чиї дії не завжди були раціональними і викликали в неї жах.
-Рассел Т. Воут, директор бюджетного управління, - «абсолютний правий фанатик». ( іншими словами - натуральний фашист )
- Генеральний прокурор Пем Бонді - « схоже навмисно провалила» розслідування справи Епштейна , і тд.
Мало того він влаштував справжню травлю українських акаунтів у своєму Х . Стрічку новин хоч не відкривай бо тобі програма зразу ж підсовує купу кацапських акаунтів , і хоч безперервно і цілодобово їх відправляй - в баню , вони з'являються як гриби після дощу . Одного видалив , на його місці - з'являються 2-3 нових уйопка і починають впарювати тобі свою брехню і пропаганду . Натомість українські зі стрічки чомусь - дивним чином зникають .
Вважаю це цілеспрямованою промивкою мізків українцям у Х , яку навмисно влаштувала та кінчена нарколига .
Та й не тільки українцям , бо в англомовному сегменті те ж саме . Проти України кацапськими ботами ведеться інформаційна війна , яку повністю підтримує Маск .
- і як він це сприймає ? Схоже що схвально !
---------------------------------------------------------------------
и продолжает называть пуйло хорошим парнем
Глава Администрации Трампа Сузи Уайлз правит самим близким кругом Трампа принимающих решения (см. ссыль, на этом фото она сидит за столом по центру). Она настолько влиятельна, что Трамп боится только ее.
Что есть в ее интервью для Vanity Fair об Украине... Сузи говорит, что скандал в Овальном кабинете можно было предвидеть и не пускать туда прессу. Трамп и Венс были уже злы на Зеленского после того, как Зеленский проигнорировал визит министра финансов Бессента в Киев (и правильно сделал, так как Бессент хотел чтобы Украина подписала, не читая, очень невыгодный договор о минералах, - О.П.).
Трамп регулярно называет свою главную помощницу «самой влиятельной женщиной в мире», способной влиять на глобальные события одним телефонным звонком. Хотя она почти постоянно присутствует на его встречах и публичных выступлениях, ее публичные заявления за первый срок Трампа ограничивались несколькими дружескими интервью.
Уайлз в этом интервью заявила, что Трамп правит, исходя из «убеждения, что нет ничего, чего бы он не мог сделать».
Сузи сравнила Трампа с алкоголиком, хотя он и не пьет. «У высокофункциональных алкоголиков или у алкоголиков в целом, когда они пьют, их личность проявляется в чрезмерной яркости. Поэтому я немного разбираюсь в ярких личностях», - сказала она. В статье отмечается, что она выросла в семье с отцом-алкоголиком - легендарным спортивным комментатором Пэтом Саммераллом.
В ходе интервью Уайлз, в частности, признала, что в судебных процессах против политических оппонентов Трампа «может присутствовать элемент» политической мести.
«Конечно, людям может показаться, что это выглядит как месть», - сказала она в ответ на вопрос о провалившемся судебном преследовании бывшего директора ФБР Джеймса Коми. «Но я не могу объяснить, почему вам не следует так думать».
«Я не думаю, что он просыпается с мыслями о мести. Но когда появляется возможность, он ею воспользуется», - добавила она.
В интервью Уайлз дала нелестные оценки нескольким ближайшим соратникам президента.
О вице-президенте Джей Ди Вэнсе она сказала, что он «уже десять лет является сторонником теорий заговора», и предположила, что его превращение из критика Трампа в верного союзника было «в некотором роде политическим».
Говоря о технологическом миллиардере и бывшем союзнике Трампа Илоне Маске, Уайлз сказала, что он «заядлый потребитель кетамина» и «очень странный тип, как, я думаю, и все гении». Однако его действия по ликвидации Агентства США по международному развитию привели ее в «ужас».
Обращаясь к генеральному прокурору Пэм Бонди, Уайлз заявила, что та «совершенно провалила» свою работу по делу Эпштейна.
В другом комментарии Уайлз назвала Рассела Воута, соавтора консервативного плана «Проект 2025» и главу Управления по бюджету и управлению, «абсолютным правым фанатиком».
В ходе интервью Уайлз также выражала сомнения по поводу проводимой политики.
Что касается депортаций, она заявила, что администрации необходимо «тщательно всё обдумать», чтобы избежать ошибок.
Относительно Венесуэлы она сказала, что президент «хочет продолжать взрывать лодки до тех пор, пока [президент Николас] Мадуро не сдастся», добавив: «и люди, гораздо умнее меня в этом вопросе, говорят, что он так и сделает». Она признала, что Трампу потребуется разрешение Конгресса для проведения ударов по Венесуэле, о которых он говорил, что они произойдут «вскоре».
Уайлз заявила, что убеждала Трампа не миловать участников самых жестоких беспорядков 6 января 2021 года, но он в итоге проигнорировал этот совет, а также сказала, что безуспешно пыталась убедить его отложить объявление о введении крупных тарифов в отношении других стран. (И была права - рынок рухнул, Трамп отыграл назад и получил прозвище TACO, О.П.).
Я думаю, что Трамп будет немного недоволен сравнением с алкоголиком...