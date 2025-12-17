РУС
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
2 354 24

Трамп считает, что Путин хочет захватить всю Украину, - руководительница аппарата Белого дома Уайлз

Встреча Трампа и Путина

Глава администрации Белого дома Сьюзи Уэйлз заявила, что президент США Дональд Трамп в частном порядке считает, что цели российского диктатора Владимира Путина в Украине предусматривают захват всей страны.

Об этом она сказала в интервью Vanity Fair, передает Цензор.НЕТ.

Отношения Трампа и Путина

Журналисты спросили Уэйлз, что она думает о симпатии Трампа к Путину, который, кажется, очаровал главу Белого дома с тех пор, как тот впервые баллотировался в президенты.

В 2018 году лидеры встретились в Финляндии, где Трамп, казалось, встал на сторону Путина, когда его спросили, верит ли он ему в отношении невмешательства Москвы в выборы 2016 года.

"Наблюдая за этим издалека в Хельсинки, — вспоминает она, — я подумала, что между ними существует настоящая дружба или, по крайней мере, восхищение. Но во время телефонных разговоров, которые мы вели с Путиным, все было очень неоднозначно. Некоторые из них были дружескими, а некоторые — нет".

Мнение Трампа об Украине

  • По словам Уэйлз, в администрации Трампа разделились во мнениях относительно того, была ли цель Путина чем-то меньшим, чем полный захват Украины Россией.

По ее словам, президент США Трамп "не верит" в то, что кремлевский диктатор "удовлетворится Донецкой областью".

"В частном порядке Трамп не верил в это. Он не верит, что Путин хочет мира. Дональд Трамп считает, что Путин хочет всю Украину", - заявила Уэйлз.

Самого Трампа Сьюзи Уэйлз описала как человека с "личностью алкоголика" для материала Vanity Fair. Себя она описывает как "эксперта в характерах людей".

путин владимир (32558) США (28667) территориальные претензии (161) Донецкая область (11638) Трамп Дональд (7274) война в Украине (7255)
Топ комментарии
+14
Але приватно. На людях - цілковитий недоумок.
16.12.2025 23:58 Ответить
+8
Ого! Та це вже (на додачу до премії миру) тягне на нобєлєвку по філософії! А якшо він зможе це написати на папірці, то ще й на премію по літературі
17.12.2025 00:04 Ответить
+7
Геній!
16.12.2025 23:55 Ответить
Геній!
16.12.2025 23:55 Ответить
Але приватно. На людях - цілковитий недоумок.
16.12.2025 23:58 Ответить
Ну-у-у-у!!! Так чого ж Трамп так запевнює Україну що віддавши ще неокуповану частину Донбасу Москві ***** зупиниться? Якщо він такий розумний то чого кожен день бреше .
16.12.2025 23:59 Ответить
***** зупиниться. на якийсь час. і тромб сподівається за цей час постригти бабоси.
17.12.2025 00:05 Ответить
Хз может это такая двойная игра .Одной рукой путина за ушком чешет обещает ништяки ,другой как утверждают американские издания типа Atlantic дает команду спецслужбам давать украинским военным разведанные для ударов по целям внутри раши чего кстати не было при байдене обрати внимание .Ведь все эти удары по рашистским нпз ,тэц ,паутины начались сразу после прихода трампа в белый дом .Вернее они начали наноситься массово и очень глубоко внутрь раши
17.12.2025 00:08 Ответить
просто за цей час у нас з'явились більш дальнобійні засоби.
17.12.2025 00:20 Ответить
Но разведанные со спутников где и когда cтоят те же самолеты в определенный отрезок времени и множественном количестве или корабли с подводными лодками особенно на российской территории все же передается от сша .По крайней мере если верить Atlantic или WSJ
17.12.2025 00:29 Ответить
То якого чуба він давить на Україну, а не на підєрашку???
Придави сильнішими санкціями, дай більше зброї Україні і потім кацапи взагалі тобі нафту віддадуть в обмін на їжу...
17.12.2025 00:04 Ответить
Теж мені біном ньютона. От вам особисто на шо приємніше давити? На Манькіну цицьку чи на шматок скульптури маестро Бопосова? Ну от і Трампу...
17.12.2025 00:06 Ответить
Ого! Та це вже (на додачу до премії миру) тягне на нобєлєвку по філософії! А якшо він зможе це написати на папірці, то ще й на премію по літературі
17.12.2025 00:04 Ответить
То дайте йому вже ту нобелівку, може він go away (м"яко кажучи)
17.12.2025 00:22 Ответить
А ще було б непогано якби "приватно" хтось пуйлу сказав, що кишка в нього тонка всю Україну захопити, тобто нехай відсмокче.
17.12.2025 00:05 Ответить
А вчора рудий заявляв, що пуйло хоче миру. А завтра рудий маразматик заявить ще щось, що йому заманеться.
17.12.2025 00:10 Ответить
та ти шо ? а ти під* філ, йому допомагаєш !!! Коли вже ваши Сенати тобі імпічмент втюхають , трамп, позорисько всесвітне ...
17.12.2025 00:19 Ответить
Місіс Вайлз, коли все ж таки ваш бос визначиться чи містер ***** є май френд Бальйодя чи просто гнойний підр? Чи це два в одному?
17.12.2025 00:33 Ответить
Самого Трампа Сьюзі Вайлз описала як такого, що має "особистість алкоголіка" Джерело: https://censor.net/ua/n3590884
Керівниці апарату Білого дому мабуть набридло працювати в тому клоповнику , А може вона щось знає . Бо за такі одкровення її по голові точно не погладять .

Як пише NYT, Сьюзан Уайлз, глава апарату Білого дому, дала дуже різкі оцінки президента і його команди:
- у Трампа «характер алкоголіка» ,
 - Віце-президент Джей Ді Венс «вже десять років є прихильником теорій змови », і його перехід з критиків Трампа в союзники - був заснований не на принципах, а на політиці , оскільки він балотувався в Сенаті.
- Ілон Маск - «запеклий споживач кетаміну» і «дуже дивна особа», чиї дії не завжди були раціональними і викликали в неї жах.
-Рассел Т. Воут, директор бюджетного управління, - «абсолютний правий фанатик». ( іншими словами - натуральний фашист )
- Генеральний прокурор Пем Бонді - « схоже навмисно провалила» розслідування справи Епштейна , і тд.
17.12.2025 00:36 Ответить
Короче, проти нас політично воюють західні ,,ізвращєнци,, різного кшталту.
17.12.2025 00:41 Ответить
З перерахованих людей вважаю найнебезпечнішими Трампа і Маска . Трамп це зрозуміло чому , а от той багатий підер , за допомогою Х дуже впливає на світову суспільну думку , викривлюючи події в Україні , маніпулюючи фактами та ін . І робить це не сам , а за допомогою кацапських ботоферм . Даючи їм повну волю дій . Кацапській ботві там справжнє роздолля .
Мало того він влаштував справжню травлю українських акаунтів у своєму Х . Стрічку новин хоч не відкривай бо тобі програма зразу ж підсовує купу кацапських акаунтів , і хоч безперервно і цілодобово їх відправляй - в баню , вони з'являються як гриби після дощу . Одного видалив , на його місці - з'являються 2-3 нових уйопка і починають впарювати тобі свою брехню і пропаганду . Натомість українські зі стрічки чомусь - дивним чином зникають .
Вважаю це цілеспрямованою промивкою мізків українцям у Х , яку навмисно влаштувала та кінчена нарколига .
Та й не тільки українцям , бо в англомовному сегменті те ж саме . Проти України кацапськими ботами ведеться інформаційна війна , яку повністю підтримує Маск .
17.12.2025 01:12 Ответить
Трамп вважає, що Путін хоче всю Україну"
- і як він це сприймає ? Схоже що схвально !
17.12.2025 00:39 Ответить
Бедненький Тампон не получить Премию Мира!!!!ДЫБИЛ!!!
17.12.2025 00:49 Ответить
Тампон СЛАБАК!!!В историю записан!!!!БАЙДЕЙ БЫЛ БЫ ТО ВНАТУРЕ ПИСЗДАРЕЗ ***** ПУТИН ПОЛУЧИЛ БЫ!!!
17.12.2025 00:51 Ответить
Нічого нового і протиріч немає. Трамп дійсно вірить, що раша хоче захопити всю Україну. І САМЕ ЗА ЦЕ старе пєдро так захоплюється ****** і так хоче з ним в дьосна лупитись.
17.12.2025 01:02 Ответить
Трамп вважає, що Путін хоче захопити всю Україну
---------------------------------------------------------------------
и продолжает называть пуйло хорошим парнем
17.12.2025 01:23 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/suzi-uajlz-vnutrennyaya-anatomiya-trampa/ Олег Пономарь, немного об американской политической кухне:
Глава Администрации Трампа Сузи Уайлз правит самим близким кругом Трампа принимающих решения (см. ссыль, на этом фото она сидит за столом по центру). Она настолько влиятельна, что Трамп боится только ее.
Что есть в ее интервью для Vanity Fair об Украине... Сузи говорит, что скандал в Овальном кабинете можно было предвидеть и не пускать туда прессу. Трамп и Венс были уже злы на Зеленского после того, как Зеленский проигнорировал визит министра финансов Бессента в Киев (и правильно сделал, так как Бессент хотел чтобы Украина подписала, не читая, очень невыгодный договор о минералах, - О.П.).
Трамп регулярно называет свою главную помощницу «самой влиятельной женщиной в мире», способной влиять на глобальные события одним телефонным звонком. Хотя она почти постоянно присутствует на его встречах и публичных выступлениях, ее публичные заявления за первый срок Трампа ограничивались несколькими дружескими интервью.
Уайлз в этом интервью заявила, что Трамп правит, исходя из «убеждения, что нет ничего, чего бы он не мог сделать».
Сузи сравнила Трампа с алкоголиком, хотя он и не пьет. «У высокофункциональных алкоголиков или у алкоголиков в целом, когда они пьют, их личность проявляется в чрезмерной яркости. Поэтому я немного разбираюсь в ярких личностях», - сказала она. В статье отмечается, что она выросла в семье с отцом-алкоголиком - легендарным спортивным комментатором Пэтом Саммераллом.
В ходе интервью Уайлз, в частности, признала, что в судебных процессах против политических оппонентов Трампа «может присутствовать элемент» политической мести.
«Конечно, людям может показаться, что это выглядит как месть», - сказала она в ответ на вопрос о провалившемся судебном преследовании бывшего директора ФБР Джеймса Коми. «Но я не могу объяснить, почему вам не следует так думать».
«Я не думаю, что он просыпается с мыслями о мести. Но когда появляется возможность, он ею воспользуется», - добавила она.
В интервью Уайлз дала нелестные оценки нескольким ближайшим соратникам президента.
О вице-президенте Джей Ди Вэнсе она сказала, что он «уже десять лет является сторонником теорий заговора», и предположила, что его превращение из критика Трампа в верного союзника было «в некотором роде политическим».
Говоря о технологическом миллиардере и бывшем союзнике Трампа Илоне Маске, Уайлз сказала, что он «заядлый потребитель кетамина» и «очень странный тип, как, я думаю, и все гении». Однако его действия по ликвидации Агентства США по международному развитию привели ее в «ужас».
Обращаясь к генеральному прокурору Пэм Бонди, Уайлз заявила, что та «совершенно провалила» свою работу по делу Эпштейна.
В другом комментарии Уайлз назвала Рассела Воута, соавтора консервативного плана «Проект 2025» и главу Управления по бюджету и управлению, «абсолютным правым фанатиком».
В ходе интервью Уайлз также выражала сомнения по поводу проводимой политики.
Что касается депортаций, она заявила, что администрации необходимо «тщательно всё обдумать», чтобы избежать ошибок.
Относительно Венесуэлы она сказала, что президент «хочет продолжать взрывать лодки до тех пор, пока [президент Николас] Мадуро не сдастся», добавив: «и люди, гораздо умнее меня в этом вопросе, говорят, что он так и сделает». Она признала, что Трампу потребуется разрешение Конгресса для проведения ударов по Венесуэле, о которых он говорил, что они произойдут «вскоре».
Уайлз заявила, что убеждала Трампа не миловать участников самых жестоких беспорядков 6 января 2021 года, но он в итоге проигнорировал этот совет, а также сказала, что безуспешно пыталась убедить его отложить объявление о введении крупных тарифов в отношении других стран. (И была права - рынок рухнул, Трамп отыграл назад и получил прозвище TACO, О.П.).
Я думаю, что Трамп будет немного недоволен сравнением с алкоголиком...
17.12.2025 01:24 Ответить
 
 