Войну в Украине в 2022 году развязала не РФ, а Запад, - Путин
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что войну в Украине якобы начал Запад.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания коллегии Минобороны РФ.
Так, он в очередной раз обвинил в войне Украину.
"Это не мы в 2022 году начали войну. Это деструктивные силы в Украине при поддержке Запада, по сути Запад сам, развязал эту войну. Мы ее пытаемся только закончить", - отметил диктатор.
Путин сказал, что РФ вынуждена была начать войну, потому что поняла, что ее якобы обманывают.
Что предшествовало?
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет продолжать войну против Украины.
- СМИ сообщили, что США введут новые санкции против энергосектора РФ в случае отказа Путина от мирного соглашения.
Zero #614287
17.12.2025 14:15
Alex #548966
17.12.2025 14:16
Псамметих II
17.12.2025 14:18
Доречі, наведу його власну цитату:
"2004: Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти".
І це мені нагадало про іншого непідуна, котрий вже майже сім років грає роль президента.
Цікаво!
Він,ху...ло,вже забув що починаючи есвео,ставив ціллю денацифіцировать і демілітарізіровати Україну.І що,мабуть,70% націоналістів,а Україна так озброєна що кремлівська **** повномасштабну війну веде вже майже 4 роки і хєр тобі ,па не Україну.Мудозвон болотний твердить,що він не розв'язував війну.Запам'ятай,козли на,рукописи не горять,в електронні тим паче.
Зважаючи на те, як стеляться перед ним США, можна собі дозволити й таке.
А було ж колись, бодай у формі жарту:...My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation... (с)
До чого спідлилися та здрібніли після того США...
Как прозорлив был Дж.Оруэлл в "1985"
-правда это ложь
-черное это белое
-война это мир
-свобода это рабство.
Ліки одні - евтаназія!
- які міста було відрізані танковими дивізіями заходу?
- "захід" це хто можна перелік країн?
- Португалія і Ісландія найбільш західні в Европі - їх війська які міста штурмували?
ЦЕ СТИДОБА. Психічно нездорові правлять світом і ніби так і треба
Фортелем села й міста набувають.
Фортелем ласки у пана заслужиш,
При владі старшим з фортелю ти будеш.
Фортелем простий князівну засвата,
Фортелем в дурні пошиєш і тата.
В суді фортелем хитрують без свідка.
При картах с фортелю повніша калитка.
Ой, Боже, моцний пане, як же прожити
Щоби себе самого не перехитрити.
Ой, Боже, моцний пане, як же прожити
Щоби себе самого не перехитрити.
Фортелем паннам дівоцтво збавляють,
Фортелем ближніх у кут заганяють.
Фортелем шафар виходить з фрасунку,
Купець з фортелю не зна прорахунку.
Ой, Боже, моцний пане, навчи прожити
Щоби себе самого не перехитрити.
Ой, Боже, моцний пане, навчи прожити
Щоби себе самого не перехитрити.
Фортель розчинить тюремнії мури,
Слабкий фортелем сильнішого дурить.
Фортелем брата свій брат ославляє,
Юрист фортелем закон вивертає.
Ой, Боже, моцний пане, як не крутити
Тебе і смерть свою не перехитрити.
Ой, Боже, моцний пане, як не крутити
Тебе і смерть свою не перехитрити.
Фортель за фортель, за мудрі фортелі
Спече фортелем нас чорт на вертелі.
Дере фортелями лисиця птицю,
Фортелем кулю вганя хлоп в лисицю.
Ой, Боже, моцний пане, як не крутити,
Але ж себе самого не перехитрити.
Ой, Боже, моцний пане, даруй прожитии
Щоби себе самого не перехитрити.
Сину вахтеру та прибиральниці нема чого поясняти.
Як говорив один з діючих особ в опереті " Сільва"--
" Порода-є порода, зразу бачимо"
Сьогодні натикаюсь в стрічці нові перли кремлівського діда.
Не мы начали в 2022 году войну, по сути Запад сам развязал эту войну....Россия добьется освобождения исторических земель военным путем... і інші перли.
Реально не розумію навіщо слухати маразм Пітуна. Я розумію що є культ особистості, який навʼязаний пропогандою, але як казав класик- хто ти без російської пропаганди? Совковий дегенерат, жорстокий карл, людина яка отримала країну що робила літаки, пускала людей у космос та мала великий військовий потенціал і великі можливості.
Після того як ринок дав йому нафту по 140 баксів за барель, і в Москві в Макдональдсі студенти отримували по півтори штуки баксів на початку двохтисячних, після того як в економіку заходили трільони доларів цей дегенерат не зробив нічого правильного.
Просто досягнення цього дегенерата в якого було четверть віку та трільони доларів:
1) Напав на декілька малих країн, сформувавши там невизнані республіки, де люди живуть як жебраки.
2) Вʼїбав об стіну цивільне літакобудування, автомобільну промисловість, вугільну та багато інших, розпиливши мільярди на нежиттєздатних проєктах з друзями.
3) Напав на Україну, до якої в нього було особисте негативне ставлення, яке за допомогою пропаганди він переніс на велику кількість росіян. В результаті всі ті тисячі ББМ, танків, гаубиць та іншої техніки, яка повинна була штурмувати Ла-Манш, згоріли в Україні не доїхавши до кордонів НАТО.
4) Вʼїбав об стіну найпотужніший ядерний аргумент- ті самі самі великі в світі ракети "Воєвода" (по натівській класифікації-Сатана). Ті самі міжконтинентальні ракети шахтного базування, які блд обслуговувала Україна. Все, Южмаш ці ракети не обслуговує, і багато нюансів по цим ракетам втрачено з уходом спеціалістів на пенсію. Тепер треба зробити Сармат якось, і поставити на озброєння, але є нюанс- після тестових запусків ця ракета чомусь летить не вверх, а має стрімке бажання повернутись назад в шахту.
5) Просрав весь фінансовий запас який накопичували 20 років, і перспектив отримати можливість схожої торгівлі з Європою - немає.
6) При радянському союзі основним у російсько-китайських відносинах був СССР. Тепер РФ сателіт Китаю, причому **** сировини, сировинний **** сателіт, ну пздц нарулив чувак за 25 років.
Відкиньте пропаганду та культ особистості і що ви побачите? Старий, тупий кгбешний дегенерат перед яким водять танці бо **** в нас же культ особистості, треба йому відповідати.
"Пітун сказав то, Пітун сказав це, Пітун сказав що буде військовим шляхом..." та ***, ну дід живе в своєму маразмі, грається з іграшками на "нових фізичних принципах" та за що він не береться, все перетворює в лайно, а якщо за лайно береться- то просто витрачає менше сил.
Сьогодні Європарламент прийняв законопроєкт про відмову від російського газу та СПГ. Той самий ринок, який дозволяв Газпрому продавати газ без збитків (як зараз в Китай).
Поки дід погрожує всім стараючись виглядати більшим, все ближче той час коли на фразу росіян: - Нам нєчєго єсть...
я буду відповідати: - Жріть ракети.
Це найближче майбутнє РФ. Падіння економіки, подальше падіння під Китай та продаж сировини за безцін щоб хоч якось зводити бюджет.
Так, щоб протистояти РФ в подальшому, Україні треба провести велику роботу. Підвищення відповідальності за ухилення (бо це пздц, мало того що побудувалась система, так люди в неї вже роками живуть і без кардинальних мір ти їх з неї не вирвеш, а в нас же вибори, які блд кардинальні міри?), апгрейд командування, розвиток військового експорту, залучення інвестицій та імплементація в ВПК Європи, розвиток державних інституцій і багато іншого, але ми не впали і не впадемо.
А ось як жити далі в РФ після війни- раму там не можуть зібрати навіть повністю z-нуті говорячи голови в РФ. Ну всі визнають що 90-ті в них близько, і вони заходять в це піке в набагато гірших умовах. Такі реалії.
Тому пора на ці всі погрози дивитись так, як воно є. Дід, ти вже майже зробив все що міг, і зробив ******. Пішов нахер і не завантажуй ефір.
Або міцно придурюється ..