Войну в Украине в 2022 году развязала не РФ, а Запад, - Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что войну в Украине якобы начал Запад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания коллегии Минобороны РФ.

Так, он в очередной раз обвинил в войне Украину.

"Это не мы в 2022 году начали войну. Это деструктивные силы в Украине при поддержке Запада, по сути Запад сам, развязал эту войну. Мы ее пытаемся только закончить", - отметил диктатор.

Путин сказал, что РФ вынуждена была начать войну, потому что поняла, что ее якобы обманывают.

Что предшествовало?

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет продолжать войну против Украины.

СМИ сообщили, что США введут новые санкции против энергосектора РФ в случае отказа Путина от мирного соглашения.

