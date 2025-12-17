РУС
Новости
5 460 66

Войну в Украине в 2022 году развязала не РФ, а Запад, - Путин

Путин обвинил Запад в войне РФ против Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что войну в Украине якобы начал Запад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания коллегии Минобороны РФ.

Так, он в очередной раз обвинил в войне Украину.

"Это не мы в 2022 году начали войну. Это деструктивные силы в Украине при поддержке Запада, по сути Запад сам, развязал эту войну. Мы ее пытаемся только закончить", - отметил диктатор.

Путин сказал, что РФ вынуждена была начать войну, потому что поняла, что ее якобы обманывают. 

Что предшествовало?

+33
Та здохнеш ти врешті-решт тварюка проклята?
17.12.2025 14:15 Ответить
+21
коли ж ти тварь здохнешь?
17.12.2025 14:16 Ответить
+21
в дурдоме под вывеской рф все стабильно, ничего не меняется
17.12.2025 14:18 Ответить
Та здохнеш ти врешті-решт тварюка проклята?
17.12.2025 14:15 Ответить
А хіба він ще не здох? У 2022 році буданов не раз прогнозував його смерть. Невже брехав?
17.12.2025 15:11 Ответить
Укусил себя за член ? Так и стой - не разгибайся ....
17.12.2025 15:24 Ответить
Так я не бачив, що ти там кусав!
17.12.2025 15:26 Ответить
Та є пророцтва, що ніби до кінця 2029 року оточення таки не витримає діда і замоче якось...
17.12.2025 15:16 Ответить
коли ж ти тварь здохнешь?
17.12.2025 14:16 Ответить
Тоже самое говорил и Гитлер о Европе, после нападения на СССР
17.12.2025 14:18 Ответить
в дурдоме под вывеской рф все стабильно, ничего не меняется
17.12.2025 14:18 Ответить
Параноїдна шизофренія,це невиліковна хвороба!! Медиціна тут безсила !!))
17.12.2025 14:37 Ответить
Є одна процедура...
17.12.2025 15:12 Ответить
реально хвора людина
17.12.2025 14:18 Ответить
Йо#нута (с) Б. Нэмцов, 2014
17.12.2025 14:21 Ответить
😊 Ні, він не хворий, а робить те, що вважає за потрібне. Хворі ті, які в це повірять, або вдпватимуть, що вірять.
17.12.2025 14:22 Ответить
Параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма !! ))
17.12.2025 14:38 Ответить
Пристрельте його.
17.12.2025 14:18 Ответить
Пукін сам зрозумів, що сказав....Розв'язав Захід, а почала паРашка...Маразм...
17.12.2025 14:19 Ответить
Не читав, але мабуть цікаво...
17.12.2025 14:19 Ответить
кацап - генетичний брехун
17.12.2025 14:19 Ответить
І москальське ***** і трампон не доживуть до завершення своєї каденції - своєю смертю вони не помруть - їх чекає нагла страшна смерть.
17.12.2025 14:19 Ответить
Про "каденцію" ху#ла у вас смішно вийшло. У нього вона (законна) вже дуже давно скінчилася.
Доречі, наведу його власну цитату:
"2004: Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти".
І це мені нагадало про іншого непідуна, котрий вже майже сім років грає роль президента.
17.12.2025 14:31 Ответить
Так війна чи сво?
17.12.2025 14:20 Ответить
17.12.2025 14:20 Ответить
тільки дрон в макітру вилікує пацієнта !
17.12.2025 14:20 Ответить
Коли ти **** рашиська нарешті здохнеш ? скільки ти біди принесло як земля тримає цю погань? смерть рашиським варварам.
17.12.2025 14:22 Ответить
Вчорашнє голосування в ООН щодо "героїзації нацизму" чітко показує як розділений світ.

17.12.2025 14:24 Ответить
Подивіться, всіма улюблений Ізраїль за кацапів, а "кацапська" Грузія проти.
17.12.2025 14:28 Ответить
Зато кацапська кацапія - за.
17.12.2025 14:37 Ответить
Чому любов України до Ізраїлю завжди залишається нерозділеною?
17.12.2025 14:41 Ответить
Hungary: AGAINST
Slovakia: AGAINST

Цікаво!
17.12.2025 14:43 Ответить
Ну це всі хто залежні від трампона або ***** - двох неонацистських фюрерів.
17.12.2025 14:46 Ответить
США все ще на боці білих людей.) Це додає оптимізму.
17.12.2025 14:51 Ответить
Яка гнила,паршива "міль",як ця тварина може легко брехати,змінювати свої вимоги,покази,вдавати дійсне за бажане.Захід винен,він святий,падло
Він,ху...ло,вже забув що починаючи есвео,ставив ціллю денацифіцировать і демілітарізіровати Україну.І що,мабуть,70% націоналістів,а Україна так озброєна що кремлівська **** повномасштабну війну веде вже майже 4 роки і хєр тобі ,па не Україну.Мудозвон болотний твердить,що він не розв'язував війну.Запам'ятай,козли на,рукописи не горять,в електронні тим паче.
17.12.2025 14:26 Ответить
Що сказати, молодець.

Зважаючи на те, як стеляться перед ним США, можна собі дозволити й таке.

А було ж колись, бодай у формі жарту:...My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation... (с)

До чого спідлилися та здрібніли після того США...
17.12.2025 14:27 Ответить
Он начитался "Майн кампф" и в точности следует этому...
Как прозорлив был Дж.Оруэлл в "1985"
-правда это ложь
-черное это белое
-война это мир
-свобода это рабство.
17.12.2025 14:30 Ответить
17.12.2025 14:43 Ответить
..кончена скотина!!!
17.12.2025 14:31 Ответить
Ну і з ким ви хочете вести переговори? З цією мерзенною потворою і з таким же шизоїдом Тромбом який те ж саме несе? Ви тільки підпишіть капітуляцію і потім ці два шизоїда ще перепишуть історію так наче це Україна напала на Сосії і що це Україна повинна платити рашистам репарації. Потрім ще й роти України введуть санкції і оголосять терористичним режимом. І побігаєте потім доказуючи що це не так, особливо коли вони приведуть в Європі до влади орбанів і фіців
17.12.2025 14:35 Ответить
"Хороший хлопець" може робити все що заманеться. Можна зруйнувати пів країни в центрі Європи навіть не ховаючись вже, 4 роки безперестанку бомбити українські міста, а потім сказати "це українці і Захід напав на пухнастих росіян В УКРАЇНІ". А чому б і ні, хорошим хлопцям можна все
17.12.2025 14:37 Ответить
І взагалі, весь світ - «історічєскіє зємлі расєї»!
Ліки одні - евтаназія!
17.12.2025 14:37 Ответить
Кавказская пленница. Где у нас прокурор? -- https://www.youtube.com/watch?v=ddyGjx187t4
17.12.2025 14:37 Ответить
От би воно це Трампу так сказало! -- тоді було б що обговорювати. А так, перед своїми шістками він може булькотіти що завгодно, будь-яку маячню. І всі будуть аплодувати.
17.12.2025 14:42 Ответить
і Захід напав на Крим у 2014?
17.12.2025 14:42 Ответить
Довбойоб.
17.12.2025 14:43 Ответить
Війну ти розвязав в лютому 2014, скориставшись внутрішньою політичною нестабільністю союзника, який не ніс тобі ніякої загрози, щурячий вчинок.
17.12.2025 14:44 Ответить
так він ту політичну нестабільність і створив, через свого посіпаку Януковича, типу "не захопили владу законним чином, отже заберемо насильно"
17.12.2025 14:56 Ответить
Біба ,а за океаном Боба. Та і у нас не краще.
17.12.2025 14:45 Ответить
Антихриста ні з людиною, ні зі скотиною порівнювати не можна. Це вождь дияволів
17.12.2025 14:51 Ответить
Так что же ты, ****, не напал на Запад?
17.12.2025 14:53 Ответить
**** недоделанная
17.12.2025 14:53 Ответить
Дааа, ***** само себе накаркало, когда свистело что после семи лет у власти можно поехать кукухой оно ми так было дурачком а сейчас просто старик полностью ёпнутый, как ещё Немцов говорил.
17.12.2025 14:54 Ответить
Мразь нацистська!
17.12.2025 14:55 Ответить
Картина "Х*йло у маразмі"...
17.12.2025 14:56 Ответить
- які міста РФ бомбардував захід в 2022?
- які міста було відрізані танковими дивізіями заходу?
- "захід" це хто можна перелік країн?
- Португалія і Ісландія найбільш західні в Европі - їх війська які міста штурмували?

ЦЕ СТИДОБА. Психічно нездорові правлять світом і ніби так і треба
17.12.2025 14:56 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=H5X6_Lxp6fk НЕОЖИДАННО! "У РОССИИ НЕТ КОЗЫРЕЙ!" (4:13)
17.12.2025 14:58 Ответить
СТАНДАРТ: біле це чорне, а чорне - це біле. В Засрашці так прийнято.
17.12.2025 15:00 Ответить
Фортелем стіни фортець розбивають,
Фортелем села й міста набувають.
Фортелем ласки у пана заслужиш,
При владі старшим з фортелю ти будеш.

Фортелем простий князівну засвата,
Фортелем в дурні пошиєш і тата.
В суді фортелем хитрують без свідка.
При картах с фортелю повніша калитка.

Ой, Боже, моцний пане, як же прожити
Щоби себе самого не перехитрити.
Ой, Боже, моцний пане, як же прожити
Щоби себе самого не перехитрити.

Фортелем паннам дівоцтво збавляють,
Фортелем ближніх у кут заганяють.
Фортелем шафар виходить з фрасунку,
Купець з фортелю не зна прорахунку.

Ой, Боже, моцний пане, навчи прожити
Щоби себе самого не перехитрити.
Ой, Боже, моцний пане, навчи прожити
Щоби себе самого не перехитрити.

Фортель розчинить тюремнії мури,
Слабкий фортелем сильнішого дурить.
Фортелем брата свій брат ославляє,
Юрист фортелем закон вивертає.

Ой, Боже, моцний пане, як не крутити
Тебе і смерть свою не перехитрити.
Ой, Боже, моцний пане, як не крутити
Тебе і смерть свою не перехитрити.

Фортель за фортель, за мудрі фортелі
Спече фортелем нас чорт на вертелі.
Дере фортелями лисиця птицю,
Фортелем кулю вганя хлоп в лисицю.

Ой, Боже, моцний пане, як не крутити,
Але ж себе самого не перехитрити.
Ой, Боже, моцний пане, даруй прожитии
Щоби себе самого не перехитрити.
17.12.2025 15:00 Ответить
***** знову "воділі за нос"(С)?
17.12.2025 15:04 Ответить
і тепер "антівоєнная група - *****, трамапакс, бульбокс та примкнувший до них орбанат" прінуждаєт європу к міру! ))
17.12.2025 15:05 Ответить
Людина хвилюється як в історію увійде його спадщина. Гарний знак
17.12.2025 15:12 Ответить
Пітерька підворотня має свій погляд на існуючі події.
Сину вахтеру та прибиральниці нема чого поясняти.
Як говорив один з діючих особ в опереті " Сільва"--
" Порода-є порода, зразу бачимо"
17.12.2025 15:14 Ответить
Serg Marco:

Сьогодні натикаюсь в стрічці нові перли кремлівського діда.
Не мы начали в 2022 году войну, по сути Запад сам развязал эту войну....Россия добьется освобождения исторических земель военным путем... і інші перли.

Реально не розумію навіщо слухати маразм Пітуна. Я розумію що є культ особистості, який навʼязаний пропогандою, але як казав класик- хто ти без російської пропаганди? Совковий дегенерат, жорстокий карл, людина яка отримала країну що робила літаки, пускала людей у космос та мала великий військовий потенціал і великі можливості.

Після того як ринок дав йому нафту по 140 баксів за барель, і в Москві в Макдональдсі студенти отримували по півтори штуки баксів на початку двохтисячних, після того як в економіку заходили трільони доларів цей дегенерат не зробив нічого правильного.

Просто досягнення цього дегенерата в якого було четверть віку та трільони доларів:

1) Напав на декілька малих країн, сформувавши там невизнані республіки, де люди живуть як жебраки.

2) Вʼїбав об стіну цивільне літакобудування, автомобільну промисловість, вугільну та багато інших, розпиливши мільярди на нежиттєздатних проєктах з друзями.

3) Напав на Україну, до якої в нього було особисте негативне ставлення, яке за допомогою пропаганди він переніс на велику кількість росіян. В результаті всі ті тисячі ББМ, танків, гаубиць та іншої техніки, яка повинна була штурмувати Ла-Манш, згоріли в Україні не доїхавши до кордонів НАТО.

4) Вʼїбав об стіну найпотужніший ядерний аргумент- ті самі самі великі в світі ракети "Воєвода" (по натівській класифікації-Сатана). Ті самі міжконтинентальні ракети шахтного базування, які блд обслуговувала Україна. Все, Южмаш ці ракети не обслуговує, і багато нюансів по цим ракетам втрачено з уходом спеціалістів на пенсію. Тепер треба зробити Сармат якось, і поставити на озброєння, але є нюанс- після тестових запусків ця ракета чомусь летить не вверх, а має стрімке бажання повернутись назад в шахту.

5) Просрав весь фінансовий запас який накопичували 20 років, і перспектив отримати можливість схожої торгівлі з Європою - немає.

6) При радянському союзі основним у російсько-китайських відносинах був СССР. Тепер РФ сателіт Китаю, причому **** сировини, сировинний **** сателіт, ну пздц нарулив чувак за 25 років.

Відкиньте пропаганду та культ особистості і що ви побачите? Старий, тупий кгбешний дегенерат перед яким водять танці бо **** в нас же культ особистості, треба йому відповідати.

"Пітун сказав то, Пітун сказав це, Пітун сказав що буде військовим шляхом..." та ***, ну дід живе в своєму маразмі, грається з іграшками на "нових фізичних принципах" та за що він не береться, все перетворює в лайно, а якщо за лайно береться- то просто витрачає менше сил.

Сьогодні Європарламент прийняв законопроєкт про відмову від російського газу та СПГ. Той самий ринок, який дозволяв Газпрому продавати газ без збитків (як зараз в Китай).

Поки дід погрожує всім стараючись виглядати більшим, все ближче той час коли на фразу росіян: - Нам нєчєго єсть...
я буду відповідати: - Жріть ракети.

Це найближче майбутнє РФ. Падіння економіки, подальше падіння під Китай та продаж сировини за безцін щоб хоч якось зводити бюджет.

Так, щоб протистояти РФ в подальшому, Україні треба провести велику роботу. Підвищення відповідальності за ухилення (бо це пздц, мало того що побудувалась система, так люди в неї вже роками живуть і без кардинальних мір ти їх з неї не вирвеш, а в нас же вибори, які блд кардинальні міри?), апгрейд командування, розвиток військового експорту, залучення інвестицій та імплементація в ВПК Європи, розвиток державних інституцій і багато іншого, але ми не впали і не впадемо.

А ось як жити далі в РФ після війни- раму там не можуть зібрати навіть повністю z-нуті говорячи голови в РФ. Ну всі визнають що 90-ті в них близько, і вони заходять в це піке в набагато гірших умовах. Такі реалії.

Тому пора на ці всі погрози дивитись так, як воно є. Дід, ти вже майже зробив все що міг, і зробив ******. Пішов нахер і не завантажуй ефір.
17.12.2025 15:16 Ответить
Сейчас Запад, пытается взять взад. Оттуда и предложения по "капитулянским" условиям для Украины.
17.12.2025 15:18 Ответить
Пуйло схоже геть кукухою поїхав...
Або міцно придурюється ..
17.12.2025 15:29 Ответить
ну , ну не ббббядь ???!!!(((( о чем с ним еще можно говорить ???!!!
17.12.2025 15:30 Ответить
 
 