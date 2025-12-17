РУС
Новости Заявления Путина об Украине
5 114 58

Цели "СВО" будут достигнуты. Россия "освободит свои исторические земли", - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет продолжать войну против Украины.

Об этом он заявил во время заседания коллегии Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что сказал Путин?

"Цели "специальной военной операции" безусловно будут достигнуты. Мы бы предпочли сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. 

Если же противоположная сторона и их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия достигнет освобождения своих исторических земель военным путем", - отметил диктатор.

По словам Путина, Россия "последовательно будет решать задачу расширения буферной зоны безопасности".

Читайте: Орбан обращался с письмом к Путину: интересовался реакцией на возможное решение ЕС по использованию активов РФ

Что предшествовало?

Читайте также: Путин разрешил отбирать жилье украинцев на временно оккупированных территориях до 2030 года

путин владимир (32558) россия (98406) война в Украине (7255)
Топ комментарии
+17
"свої історичні землі" - ну не під@р?
17.12.2025 13:14 Ответить
+14
Аляска?
17.12.2025 13:14 Ответить
+14
Сцянина трампу в *****, але трампу це довподоби.
17.12.2025 13:19 Ответить
ідіот...
17.12.2025 13:12 Ответить
першопричина війни - терористична росія, буде знищена!
17.12.2025 13:24 Ответить
***** ніколи цього не побачить, бо подохне раніше, чим визволення "ісконноруzzких" земель!
17.12.2025 13:39 Ответить
Аляска?
17.12.2025 13:14 Ответить
"свої історичні землі" - ну не під@р?
17.12.2025 13:14 Ответить
Може, вже прийшов час, заявити про повернення Наших історичних земель, маючі на увазі московію? Не дерама кажуть, що клин клином вишибають.
17.12.2025 13:33 Ответить
Берег Маклая в Папуа-Новій Гвінеї.
17.12.2025 13:38 Ответить
Не дають китайці - хазяї кремля - добро на закінчення війни хоч ти трісни. Видно мають свої плани по захопленню підарашки
17.12.2025 13:15 Ответить
Воно можуть і так її захопити. Китайцям це не потрібно.

Вся ця війна чисто проект *****
17.12.2025 13:25 Ответить
Це що китайці думають про ху...лостан: "....14 декабря 2025 года на платформе NetEase - одном из крупнейших китайских медиахолдингов с сотнями миллионов пользователей - вышел материал с говорящим заголовком: «Китай должен готовиться к худшему: если Россия распадется, эту территорию в 7 миллионов квадратных километров нельзя потерять».Речь идет о российском Дальнем Востоке. Том самом, куда Путин так гордо «развернулся» после того, как Запад закрыл перед ним двери...."
17.12.2025 13:33 Ответить
Ось, а ви боялися, що зеленьський підпише капітуляцію. Не буде цього ніколи! Бо він не втік!!! І його не взяти на понт!!!
17.12.2025 13:15 Ответить
17.12.2025 13:48 Ответить
Це відповідь Трампу, чи ні? Що тут кому не ясно? Миру НЕ БУДЕ!!! Треба виривати жало рашистам далі.
17.12.2025 13:16 Ответить
Напевно так, історик ***** відповів відомому географу доні
17.12.2025 13:29 Ответить
У трампидла знову винна буде Україна.
17.12.2025 13:16 Ответить
17.12.2025 13:17 Ответить
збиралися у ЄС, балакализ тампоном, віткофф їздив до кацапів - і все марно......

Навіть турки щось там казали
17.12.2025 13:18 Ответить
Сцянина трампу в *****, але трампу це довподоби.
17.12.2025 13:19 Ответить
Як шо так воно любить історичну справедливість то повинен віддати Україні її історичні землі - Кубань з Ростовон на Дону та таганрогом, Курську, воронежську та Белгородську області і Москву Києву, а Калінінсберг німцям. ато попердоліло плешивого недомірка на лабутенах серущего у валізу історисна справедливість в одні ворота.
17.12.2025 13:20 Ответить
Там вже черга:"«Семь миллионов квадратных километров нельзя потерять»: китайские СМИ открыто обсуждают раздел России...,"
17.12.2025 13:37 Ответить
Все шо потрібно знати про мир в Україні
17.12.2025 13:20 Ответить
і ви думаєте шо США та ЄС про цю війну не знали ? Знали, з першого дня незалежності України ...тому і розброїли нас в 1993р... тим хто приклав руку до такого горя в Україні , молю Бога зглянутися на на цих виродків ,незалежно до віри та нації ...
17.12.2025 13:20 Ответить
найбільше постарався саксофоніст і любітєль монік лєвінських ... мало не лєнінських
17.12.2025 13:25 Ответить
А в нас фінансується адміністрація Маріуполя, Бердянська, Лисичанська..
17.12.2025 13:21 Ответить
може тому що вони надають адміністративні послуги для біженців з Маріуполю, Бердянську, Лисичанську?
17.12.2025 13:26 Ответить
Які саме послуги? Працюють як прокладка між ВПО та місцевими адміністраціями?
Нахіба вони такі потрібні?
17.12.2025 13:34 Ответить
Місцеві адміністрації нічим не допоможуть з внесеннями майнових прав в Маріуполя в електронний реєстр, наприклад. Всі адміністративні послуги повʼязані з реєстрами, розпорядниками інформаціі в яких є місцеві адміністрації окупованих міст і громад.
17.12.2025 13:51 Ответить
іншими словами, ви в принципі не знаєте, нахіба потрібні місцеві адміністрації взагалі.
17.12.2025 13:52 Ответить
Що є у адміністрацій Маріуполя, Бердянська, Лисичанська, і чого немає у адміністрацій інших міст? Може ті адміністрації встигли вивезти якусь документацію? А якщо ні, то на біса вони потрібні. Може ще поясните, яким чином ці адміністрації отримували кошти на ремонт доріг та утримання персоналу підприємств, котрі давно в окупації? Я й справді "в принципі не знаю", навіщо утримувати цих трутнів.
17.12.2025 13:58 Ответить
В Вітьков як??? А Ліпший друг трамп??? Що,він вже їх не поважає??
17.12.2025 13:21 Ответить
Он хоть сам верит в то, что говорит?
17.12.2025 13:21 Ответить
Скажімо так, ху#ло існує у своїй власній реальності, тому цілком можливо що справді вірить.
17.12.2025 13:36 Ответить
кацапи то біологічне сміття і ніякої іншої альтернативи цьому ствердженю не має
17.12.2025 13:23 Ответить
Визволялка не відросла.
17.12.2025 13:24 Ответить
За інструкціями шаманів діє. Вони йому порадили постійно повторювати одні й ті самі заклинання ось воно й бубнить: "першопричини мають бути усунені", "всі цілі сво мають буьи досягнуті" і так далі.
17.12.2025 13:25 Ответить
У шамана Габишева була інакша думка щодо долі бункерного ху#ла.
17.12.2025 13:38 Ответить
Зараз Трамп знову розчаруеться в *****.
17.12.2025 13:26 Ответить
Дебільна та хвора людина, як і весь ху....лостан
17.12.2025 13:26 Ответить
Твоя історична земля- біля кремлівської стіни...І то ТИМЧАСОВО....
17.12.2025 13:28 Ответить
Гівна поїж зі свого чемодана виродок фашистський. А тим хто вірить в якийсь мир і мирні угоди з )(уйлом повинні послухати цього виродка і ще раз впевнитись що нінаякий мир воно не піде і не само не зупиниться. Все що воно хоче це за допомогою свого американського союзника Тромба перескочити ті рубежі які орки не можуть захопити військовим шляхом. А далі вони вже підуть парадним маршем.
17.12.2025 13:28 Ответить
Ну то про яку угоду веде мову трампон? Ботоксний шизофренік доки не здохне-кіна не буде.
17.12.2025 13:29 Ответить
НУ ШО КАРАСИКИ?) Є ТІ ХТО ДУМАЄ ЩО віддавши донбас все можна порішати?
17.12.2025 13:34 Ответить
Віддавши Донбас = віддати логістику і укріплення та всі сусідні області оголити для наступу.
Вся надія на зовнішнє управління - або хай керують, якщо вже платять або хай пускають всіх небоєздатних, весь мирняк до себе.
17.12.2025 13:46 Ответить
Про що ще можна з цьою мерзотою говорити?! "Визволити свою історичні (?!!!) землі" - це винищити всіх українців! Гітлер відпочиває...
Трампа треба якось елегантно послати за русским корабльом.
17.12.2025 13:37 Ответить
Тепер трампакс вже точно…
Дасть пуйлу ще два тижні? 50 днів?
17.12.2025 13:37 Ответить
Як же я люблю поугарати з висерів цього плешивого убожества )))))
17.12.2025 13:39 Ответить
Не вижу причин обсуждать это если честно. Если ***** не собирается останавливать войну - что бы он сказал? Он бы сказал то что сказал. Если ***** в теории собирается о чем то договариваться - что бы он сказал? Он бы сказал то что сказал - потому что в преддверии переговоров ни одна сторона никогда не скажет что готова к компромиссам. Потому полезной информации в высере ***** просто нет, и обсуждать и комментировать тут нечего.
17.12.2025 13:41 Ответить
Сподіваюся що скоріше світ визволять від *****.
17.12.2025 13:43 Ответить
А чого мовчать в білому домі, нато, онн, раді європи ????
********** веде агресивні війни і продовжує висувати загарбницькі плани !!!
Навіщо тоді витрачати сили на переговори ???
Що змінилося з 22го року?? Посил той самий - рийте окопи!!! Принципово нічого не змінилося - Захід балакає правильні речі а зе мурло Zдає країну!
17.12.2025 13:43 Ответить
Я так зрозумів шо ***** і на Аляску замахнувася?
17.12.2025 13:44 Ответить
На Каліфорнію.
17.12.2025 13:48 Ответить
...це відповідь на усі мирні плани Трампу!!!
17.12.2025 13:45 Ответить
Твої істАрічЄскіЄ зьЄмлі, обмежуються в кращому випадку, межами мАЦковської області, *****!
17.12.2025 13:48 Ответить
Посмокче та і здохне,"недовизволитель" плішиво-ботоксний.
17.12.2025 13:49 Ответить
у рыжего козыря украли....
17.12.2025 13:53 Ответить
 
 