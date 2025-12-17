Цели "СВО" будут достигнуты. Россия "освободит свои исторические земли", - Путин. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет продолжать войну против Украины.
Об этом он заявил во время заседания коллегии Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Что сказал Путин?
"Цели "специальной военной операции" безусловно будут достигнуты. Мы бы предпочли сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии.
Если же противоположная сторона и их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия достигнет освобождения своих исторических земель военным путем", - отметил диктатор.
По словам Путина, Россия "последовательно будет решать задачу расширения буферной зоны безопасности".
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что США введут новые санкции против энергосектора РФ в случае отказа Путина от мирного соглашения
Вся ця війна чисто проект *****
Навіть турки щось там казали
Нахіба вони такі потрібні?
Вся надія на зовнішнє управління - або хай керують, якщо вже платять або хай пускають всіх небоєздатних, весь мирняк до себе.
Трампа треба якось елегантно послати за русским корабльом.
Дасть пуйлу ще два тижні? 50 днів?
********** веде агресивні війни і продовжує висувати загарбницькі плани !!!
Навіщо тоді витрачати сили на переговори ???
Що змінилося з 22го року?? Посил той самий - рийте окопи!!! Принципово нічого не змінилося - Захід балакає правильні речі а зе мурло Zдає країну!