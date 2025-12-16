Путин разрешил отбирать жилье украинцев на временно оккупированных территориях до 2030 года
Российские оккупационные власти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях получили от диктатора Путина право до 2030 года изымать жилье украинцев, бежавших от войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.
"Бесхозяйственное имущество"
Согласно документу, жилье, имеющее "признаки бесхозяйственного имущества", будет признаваться собственностью оккупационной администрации.
Кроме того, жилье могут передавать в федеральную собственность, а затем — в Фонд развития территорий, который сможет сдавать жилье в аренду, продавать и т. д.
Как говорится в материале, критерии "бесхозяйственности" будут определять сами оккупационные администрации.
Использование имущества украинцев
В то же время отсутствие данных о владельце или невозможность его установления по имеющимся документам не будет препятствием для изъятия.
- Законом предусмотрены различные варианты использования конфискованного имущества. Его могут передать гражданам России, проживающим на оккупированных территориях и потерявшим жилье "из-за боевых действий, диверсий, терактов или актов агрессии против РФ".
Кроме того, "власть" может выделять изъятые объекты в качестве служебного жилья российским госслужащим, военным, чиновникам, работникам правоохранительных органов, учителям и врачам.
україна поверне своє!!! я в це вірю! навіть за моє життя!
але ж чиновники, і особливо вчителі не брали до рук зброю!
вони ж були під окупацією!
вони ж виживали!
вони потребують компенсації та виплат від україни! і від мене в тому числі!
а, як що я поїду спросити, зі всією воєнною справедливістю, то тут оті мєнти що там були в "партизанах" мене посадять за ........
"Обещали уважить, изготовить прибор. Он уж точно покажет
кто начальник кто вор" Говорят что запустят обследование разбитого жилья со спутника. Притула обещал. Но это не точно.
Стан вже не має значення. От зафіксували, як було до 24.02.2022 і ціну, яка становить зараз на момент вступу у силу указу *****.
P.S. С 16 года шоб продать там недвигу, её нужно было переоформить по ЛДНРовсим законам. А с 20-го еще и с кацапским паспортом. Она там уже давно потеряна