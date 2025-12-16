РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8821 посетитель онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 812 14

Путин разрешил отбирать жилье украинцев на временно оккупированных территориях до 2030 года

Путін

Российские оккупационные власти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях получили от диктатора Путина право до 2030 года изымать жилье украинцев, бежавших от войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Бесхозяйственное имущество"

Согласно документу, жилье, имеющее "признаки бесхозяйственного имущества", будет признаваться собственностью оккупационной администрации.

Кроме того, жилье могут передавать в федеральную собственность, а затем — в Фонд развития территорий, который сможет сдавать жилье в аренду, продавать и т. д.

Как говорится в материале, критерии "бесхозяйственности" будут определять сами оккупационные администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 90% промышленных объектов на временно оккупированных территориях закрыты или перепрофилированы

Использование имущества украинцев

В то же время отсутствие данных о владельце или невозможность его установления по имеющимся документам не будет препятствием для изъятия.

  • Законом предусмотрены различные варианты использования конфискованного имущества. Его могут передать гражданам России, проживающим на оккупированных территориях и потерявшим жилье "из-за боевых действий, диверсий, терактов или актов агрессии против РФ".

Кроме того, "власть" может выделять изъятые объекты в качестве служебного жилья российским госслужащим, военным, чиновникам, работникам правоохранительных органов, учителям и врачам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва не собирается идти на уступки по "пяти территориям", - МИД России

Автор: 

жилье (932) конфискация (617) оккупация (10384) путин владимир (32558)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
З 1933 року лаптєногіх також заселяли у житло, яке ще не вистигло від тепла заморених голодом українців. У свідомості орди нічого не змінилося.
показать весь комментарий
16.12.2025 21:21 Ответить
+8
показать весь комментарий
16.12.2025 21:23 Ответить
+6
тільки всі окупанти хто заселиться в житло українців вважатимуться легітимними цілями і підлягають знищенню. Пару десятків ударів по будинках заянятих окупантами і в них пропаде бажання в них селитись
показать весь комментарий
16.12.2025 21:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тільки всі окупанти хто заселиться в житло українців вважатимуться легітимними цілями і підлягають знищенню. Пару десятків ударів по будинках заянятих окупантами і в них пропаде бажання в них селитись
показать весь комментарий
16.12.2025 21:19 Ответить
З 1933 року лаптєногіх також заселяли у житло, яке ще не вистигло від тепла заморених голодом українців. У свідомості орди нічого не змінилося.
показать весь комментарий
16.12.2025 21:21 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2025 21:23 Ответить
Ну-ну: окупант-це груз200, без строку давності
показать весь комментарий
16.12.2025 21:23 Ответить
Твоє прізвище часом не Шаріков?
показать весь комментарий
16.12.2025 21:29 Ответить
Якщо повнністю ввести воєнний стан то можна буде згідно законодавства.
показать весь комментарий
16.12.2025 21:30 Ответить
я вам скажу більше!!!
україна поверне своє!!! я в це вірю! навіть за моє життя!
але ж чиновники, і особливо вчителі не брали до рук зброю!
вони ж були під окупацією!
вони ж виживали!
вони потребують компенсації та виплат від україни! і від мене в тому числі!
а, як що я поїду спросити, зі всією воєнною справедливістю, то тут оті мєнти що там були в "партизанах" мене посадять за ........
показать весь комментарий
16.12.2025 21:30 Ответить
Тобто, комерційну ціну всього житлового фонду на окупованих територіях треба включати до репараційного рахунку.
показать весь комментарий
16.12.2025 21:57 Ответить
Є - підтримка действует только когда Шахед прилетит. Всё что разбито и осталось на оккупированных территориях не может быть осмотренно комиссией и оценено.
"Обещали уважить, изготовить прибор. Он уж точно покажет кто начальник кто вор" Говорят что запустят обследование разбитого жилья со спутника. Притула обещал. Но это не точно.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:05 Ответить
Навіщо його оглядани, якщо воно конфісковано окупантом?

Стан вже не має значення. От зафіксували, як було до 24.02.2022 і ціну, яка становить зараз на момент вступу у силу указу *****.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:17 Ответить
Года так с 18-го в Донецке, в лучших традициях совка, оплата коммунальных услуг только по паспортам. А значит чтобы платить за квартиру там надо жить. А значит все уехавшие от войны минимум 3 года не оплачивают там услуги ЖКХ. Там долгов столько накрутили ЖЕКи, что кацапские суды, просто, арестовывают эту недвижимость и передают местным властям. На основании кацапских законов. Указ ***** больше касается недостроев и пром. недвиги. С другой стороны имеет ценность недвига в центре, а по ****** она так и пустует.
P.S. С 16 года шоб продать там недвигу, её нужно было переоформить по ЛДНРовсим законам. А с 20-го еще и с кацапским паспортом. Она там уже давно потеряна
показать весь комментарий
16.12.2025 21:58 Ответить
Будуть масово заселяти русньой покинуті хати. В таких умовах коли навколо тебе раптом зʼявиться купа бурятів, майже неможливо буде зберегти власну ідентичність з плином часу.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:03 Ответить
 
 