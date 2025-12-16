Путин разрешил отбирать жилье украинцев на временно оккупированных территориях до 2030 года

Российские оккупационные власти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях получили от диктатора Путина право до 2030 года изымать жилье украинцев, бежавших от войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

"Бесхозяйственное имущество"

Согласно документу, жилье, имеющее "признаки бесхозяйственного имущества", будет признаваться собственностью оккупационной администрации.

Кроме того, жилье могут передавать в федеральную собственность, а затем — в Фонд развития территорий, который сможет сдавать жилье в аренду, продавать и т. д.

Как говорится в материале, критерии "бесхозяйственности" будут определять сами оккупационные администрации.

Использование имущества украинцев

В то же время отсутствие данных о владельце или невозможность его установления по имеющимся документам не будет препятствием для изъятия.

Законом предусмотрены различные варианты использования конфискованного имущества. Его могут передать гражданам России, проживающим на оккупированных территориях и потерявшим жилье "из-за боевых действий, диверсий, терактов или актов агрессии против РФ".

Кроме того, "власть" может выделять изъятые объекты в качестве служебного жилья российским госслужащим, военным, чиновникам, работникам правоохранительных органов, учителям и врачам.

