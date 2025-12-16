Путін дозволив відбирати житло українців на тимчасово окупованих територіях до 2030 року

Російська окупаційна влада в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях отримала право від диктатора Путіна до 2030 року вилучати житло українців, які втекли від війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

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"Безгосподарне майно"

Згідно з документом, помешкання, які мають "ознаки безгосподарного майна", визнаватимуть власністю окупаційної адміністрації.

Окрім цього, помешкання можуть передавати у федеральну власність, а потім — у Фонд розвитку територій, що зможе здавати житло в оренду, продавати тощо.

Як йдеться в матеріалі, критерії "безгосподарності" визначатимуть самі окупаційні адміністрації.

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Використання майна українців

Водночас відсутність даних про власника або неможливість встановлення його за наявними документами не буде перешкодою для вилучення.

Законом передбачено різні варіанти використання конфіскованого майна. Його можуть передати громадянам Росії, які проживають на окупованих територіях і втратили житло "через бойові дії, диверсії, теракти чи акти агресії проти РФ".

Окрім того, "влада" може виділяти вилучені об'єкти як службове житло російським держслужбовцям, військовим, чиновникам, працівникам правоохоронних органів, вчителям та лікарям.

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