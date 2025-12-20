Ворог атакував трьома "Іскандерами" та 51 БпЛА, знешкоджено 31 дрон, - Повітряні сили

У ніч на 20 грудня 2025 року противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 51 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 30 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 31 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Наслідки

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері 19 грудня росіяни вкотре масовано атакували припортову інфраструктуру Одещини. Загинуло вісім людей, десятки поранених.

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