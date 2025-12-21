Ворог ударив КАБами по Снігурівській громаді: поранено чоловіка, пошкоджено склад з гуманітаркою
Удень 20 грудня ворог атакував Снігурівську громаду Миколаївщини авіаційними засобами ураження, попередньо - КАБами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранений
За даними ОВА, внаслідок ворожого удару поранення отримав 49-річний чоловік. На ранок стан постраждалого - стабільний, середньої тяжкості. Також пошкоджено складське приміщення з гуманітарною допомогою.
Удар РФ по Куцурубській громаді
Окрім того, за даними ОВА, вчора ворог завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль