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Новини Обстріли Миколаївщини
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Ворог ударив КАБами по Снігурівській громаді: поранено чоловіка, пошкоджено склад з гуманітаркою

КАБ ударив по Миколаївщині

Удень 20 грудня ворог атакував Снігурівську громаду Миколаївщини авіаційними засобами ураження, попередньо - КАБами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранений

За даними ОВА, внаслідок ворожого удару поранення отримав 49-річний чоловік. На ранок стан постраждалого - стабільний, середньої тяжкості. Також пошкоджено складське приміщення з гуманітарною допомогою.

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Удар РФ по Куцурубській громаді

Окрім того, за даними ОВА, вчора ворог завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Читайте: Масована атака на Миколаївщину: постраждали п’ятеро людей, знищено приватні будинки

Автор: 

Миколаївська область (2491) обстріл (35018) КАБ (570) Баштанський район (17) Снігурівка (6)
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