Ворог вночі масовано атакував Миколаївщину безпілотниками: під ударом критична інфраструктура

У ніч проти 20 грудня російські безпілотники атакували критичну інфраструктуру Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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Він зазначив, що внаслідок атаки "шахедів" знеструмлено населені пункти Баштанського, Миколаївського та Вознесенського районів.

Наслідки ворожих атак

"З ночі енергетики ведуть роботи з відновлення. Крім того, внаслідок атаки в місті Миколаєві пошкоджено сім гаражів, два легкових автомобілі та трактор. Постраждалих немає", - зазначив Кім.

За інформацією міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, через знеструмлення на маршрутах міста курсуватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 км.

"Рух трамваїв та тролейбусів марки Дніпро тимчасово призупинено. Просимо пасажирів уважно стежити за маршрутом руху: водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку", - зазначив міський голова.

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