Ворог вночі масовано атакував Миколаївщину безпілотниками: під ударом критична інфраструктура
У ніч проти 20 грудня російські безпілотники атакували критичну інфраструктуру Миколаївської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
Він зазначив, що внаслідок атаки "шахедів" знеструмлено населені пункти Баштанського, Миколаївського та Вознесенського районів.
Наслідки ворожих атак
"З ночі енергетики ведуть роботи з відновлення. Крім того, внаслідок атаки в місті Миколаєві пошкоджено сім гаражів, два легкових автомобілі та трактор. Постраждалих немає", - зазначив Кім.
За інформацією міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, через знеструмлення на маршрутах міста курсуватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 км.
"Рух трамваїв та тролейбусів марки Дніпро тимчасово призупинено. Просимо пасажирів уважно стежити за маршрутом руху: водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку", - зазначив міський голова.
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