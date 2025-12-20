РУС
Враг ночью массированно атаковал Николаевскую область беспилотниками: под ударом критическая инфраструктура

Массированная атака Shahed на Николаевскую область: обесточенные районы

В ночь на 20 декабря российские беспилотники атаковали критическую инфраструктуру Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что в результате атаки "шахедов" обесточены населенные пункты Баштанского, Николаевского и Вознесенского районов.

Последствия вражеских атак

"С ночи энергетики ведут работы по восстановлению. Кроме того, в результате атаки в городе Николаеве повреждены семь гаражей, два легковых автомобиля и трактор. Пострадавших нет", - отметил Ким.

По информации городского головы Николаева Александра Сенкевича, из-за отключения электроэнергии на маршрутах города будут курсировать 37 троллейбусов PTS с автономным ходом до 20 км.

"Движение трамваев и троллейбусов марки Днепр временно приостановлено. Просим пассажиров внимательно следить за маршрутом движения: водители во время поездки дополнительно будут объявлять направление движения и конечную остановку", - отметил городской голова.

