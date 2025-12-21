Враг ударил КАБами по Снигиревской громаде: ранен мужчина, поврежден склад с гуманитарной помощью

Днем 20 декабря враг атаковал Снигиревскую общину Николаевской области авиационными средствами поражения, предварительно - КАБами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть раненый

По данным ОГА, в результате вражеского удара ранения получил 49-летний мужчина. На утро состояние пострадавшего - стабильное, средней тяжести. Также повреждено складское помещение с гуманитарной помощью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ночью массированно атаковал Николаевскую область беспилотниками: под ударом критическая инфраструктура

Удар РФ по Куцурубской громаде

Кроме того, по данным ОВА, вчера враг нанес артиллерийский удар по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

Читайте: Массированная атака на Николаевскую область: пострадали пять человек, уничтожены частные дома