Враг ударил КАБами по Снигиревской громаде: ранен мужчина, поврежден склад с гуманитарной помощью
Днем 20 декабря враг атаковал Снигиревскую общину Николаевской области авиационными средствами поражения, предварительно - КАБами.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Есть раненый
По данным ОГА, в результате вражеского удара ранения получил 49-летний мужчина. На утро состояние пострадавшего - стабильное, средней тяжести. Также повреждено складское помещение с гуманитарной помощью.
Удар РФ по Куцурубской громаде
Кроме того, по данным ОВА, вчера враг нанес артиллерийский удар по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.
