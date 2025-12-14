Массированная атака на Николаевскую область: пострадали пять человек, уничтожены частные дома

За прошедшие сутки российские захватчики массированно атаковали Николаевскую область. Под ударом оказалась критическая и промышленная инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

"14 декабря враг осуществил массированную комбинированную атаку на Николаевскую область - под ударом оказалась критическая и промышленная инфраструктура. В результате в городе Николаеве пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

Госпитализированы трое: 43-летний мужчина, 48-летняя женщина и 16-летняя девушка. По состоянию на утро состояние пострадавших стабильное, без ухудшения. Двум женщинам в возрасте 48 и 69 лет медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Последствия атак для инфраструктуры

В Николаеве:

полностью уничтожены три частных дома,

повреждены 78 частных домов и шесть автомобилей.

В Николаевском районе повреждены частный дом, здание цеха и легковой автомобиль.

В результате атаки в населенных пунктах Баштанского и Николаевского районов отсутствовало электроснабжение. Восстановительные работы продолжаются.

Атаки дронами и артиллерией

Кроме того, враг семь раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады, а также осуществил артиллерийский обстрел по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

