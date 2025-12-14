Масована атака на Миколаївщину: постраждали п’ятеро людей, знищено приватні будинки

Минулої доби російські загарбники масовано атакували Миколаївську область. Під ударом опинилась критична та промислова інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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"14 грудня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Миколаївську область - під ударом була критична та промислова інфраструктура. Внаслідок цього у місті Миколаєві постраждало п’ятеро людей", - йдеться в повідомленні.

Госпіталізовано трьох: 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річну дівчину. Станом на ранок стан постраждалих стабільний, без погіршення. Двом жінкам віком 48-ми та 69-ти років медичну допомогу було надано амбулаторно.

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Наслідки атак для інфраструктури

У Миколаєві:

повністю знищено три приватні будинки,

пошкоджено 78 приватних будинків та шість автомобілів.

У Миколаївському районі пошкоджено приватний будинок, будівлю цеху та легковий автомобіль.

Внаслідок атаки в населених пунктах Баштанського та Миколаївського районів було відсутнє електропостачання. Відновлювальні роботи тривають.

Атаки дронами та артилерією

Крім того, ворог сім разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, а також здійснив артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

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