Зеленський про нічну атаку: Ворог застосував понад 450 дронів і 30 ракет, під ударом енергетика та Південь. ФОТОрепортаж

Усі необхідні служби зараз працюють над відновленням електро- та водопостачання в наших громадах, які постраждали після нічної російської атаки. Основний удар знову був по нашій енергетиці, по півдню та Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

За словами Зеленського, двоє людей поранено на Одещині. Більше десятка цивільних обʼєктів пошкоджено по країні.

"Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Били також по Дніпровщині та Черкащині", - уточнив він.





















Чим ворог бив по Україні?

Як зазначив глава держави, під час нічної атаки ворог застосував більше 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів застосував ворог.

"Робимо все, щоб відновити та покращити ситуацію.

Важливо, щоб зараз усі бачили, що робить Росія. Кожен їх крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям. Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію. Щоб усі наші дипломатичні зусилля мали результати, потрібно тиснути на агресора, щоб вони завершували війну, яку розпочали. Дякую всім, хто розуміє це і готовий допомагати", - резюмує Зеленський.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".

Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.

Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.

Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.

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