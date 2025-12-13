РУС
Новости
905 16

Зеленский о ночной атаке: Враг применил более 450 дронов и 30 ракет, под ударом энергетика и Юг. ФОТОРЕПОРТАЖ

Все необходимые службы сейчас работают над восстановлением электро- и водоснабжения в наших громадах, пострадавших после ночной российской атаки. Основной удар снова был нанесен по нашей энергетике, по югу и Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

По словам Зеленского, два человека ранены в Одесской области. Более десятка гражданских объектов повреждены по стране.

"Тысячи семей сейчас остаются без света после ударов этой ночью в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Били также по Днепровщине и Черкасской области", - уточнил он.

массированная атака 13 декабря
Чем враг бил по Украине?

Как отметил глава государства, во время ночной атаки враг применил более 450 ударных дронов и 30 ракет различных типов.

"Делаем все, чтобы восстановить и улучшить ситуацию. 

Важно, чтобы сейчас все видели, что делает Россия. Каждый их шаг в терроре против наших людей, все атаки, потому что это точно не о завершении войны. Они и в дальнейшем хотят уничтожить наше государство, причинить как можно больше боли нашим людям. Именно поэтому нам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизнь и закончить эту войну: усиление ПВО и наших воинов на фронте, усиление нашей дальнобойности и усиление давления на Россию. Чтобы все наши дипломатические усилия принесли результаты, нужно давить на агрессора, чтобы они завершили войну, которую начали. Спасибо всем, кто понимает это и готов помогать", - резюмирует Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан 17-летний агент РФ, который пытался сжечь вышку мобильной связи в Кировоградской области, - СБУ

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".
  • Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.
  • Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.
  • Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

Читайте также: Россия осуществила пуски "Калибров": по областям распространяется воздушная тревога

Топ комментарии
+7
Є чим гордитися. Стільки просрати- це мегапотужно.
13.12.2025 11:08 Ответить
+4
А ось і доповів потужний .****** шапіто
13.12.2025 11:06 Ответить
+3
13.12.2025 11:05 Ответить
13.12.2025 11:05 Ответить
каломойський намагається виклянчати собі не екстрадицію до штатів, де на нього вже давно чекає фбр. Тому і вигадує усіляку #єрню, аби і надалі сидіти у комфортній сбушній камері
13.12.2025 11:28 Ответить
А ось і доповів потужний .****** шапіто
13.12.2025 11:06 Ответить
Є чим гордитися. Стільки просрати- це мегапотужно.
13.12.2025 11:08 Ответить
Енергетика та південь - це як "отсюда и до вечера". Ну, актьорішка, що щ нього взяти?..
13.12.2025 11:24 Ответить
Не актьорішка,а нарік-зрадник.До акторішки йому далеко
13.12.2025 11:26 Ответить
Ну, актьорішка нарік-зрадник, серед них і не таке трапляється
13.12.2025 11:33 Ответить
Я так понял что сейчас мы увидим потужный ответ величайшего лидера современности?

13.12.2025 11:25 Ответить
тупий нарік
13.12.2025 11:28 Ответить
Чергова побрехенька. Усі його виступи вже можна сприймати як невдалі сценки 95-го кварталу. От тільки помідорів та яєць жалко, навіть гнилих та протухлих
13.12.2025 11:31 Ответить
В нього, в соцмережах досі коменти закриті?
13.12.2025 11:27 Ответить
"Важливо, щоб зараз усі бачили, що робіть Росія"...
Знову потужний пердь в калюжу. Кацапи атакують Україну 24/7 а цей тільки бульбашки по воді пускає замість адекватної відповіді такими ж атаками на Мордор. Ні, хай всі дивляться як палає Україна, потужна пихата нікчема.
13.12.2025 11:36 Ответить
На москву скільки застосовано хламінго?
13.12.2025 11:37 Ответить
Я бы спросил например - почему не применяют подводные дроны и почему до сих пор целы мосты через Чонгар.
13.12.2025 12:24 Ответить
За те відосами закидали рашку і досі не можуть оговтатись,потужно
13.12.2025 12:12 Ответить
Кормабли которые запускают "калибры" в Новоросе. До сих пор на плаву почему то.
13.12.2025 12:23 Ответить
 
 