Зеленский о ночной атаке: Враг применил более 450 дронов и 30 ракет, под ударом энергетика и Юг. ФОТОРЕПОРТАЖ

Все необходимые службы сейчас работают над восстановлением электро- и водоснабжения в наших громадах, пострадавших после ночной российской атаки. Основной удар снова был нанесен по нашей энергетике, по югу и Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

По словам Зеленского, два человека ранены в Одесской области. Более десятка гражданских объектов повреждены по стране.

"Тысячи семей сейчас остаются без света после ударов этой ночью в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Били также по Днепровщине и Черкасской области", - уточнил он.





















Чем враг бил по Украине?

Как отметил глава государства, во время ночной атаки враг применил более 450 ударных дронов и 30 ракет различных типов.

"Делаем все, чтобы восстановить и улучшить ситуацию.

Важно, чтобы сейчас все видели, что делает Россия. Каждый их шаг в терроре против наших людей, все атаки, потому что это точно не о завершении войны. Они и в дальнейшем хотят уничтожить наше государство, причинить как можно больше боли нашим людям. Именно поэтому нам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизнь и закончить эту войну: усиление ПВО и наших воинов на фронте, усиление нашей дальнобойности и усиление давления на Россию. Чтобы все наши дипломатические усилия принесли результаты, нужно давить на агрессора, чтобы они завершили войну, которую начали. Спасибо всем, кто понимает это и готов помогать", - резюмирует Зеленский.

Что предшествовало?

