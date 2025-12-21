Рашисты атаковали дронами Ровенскую область: поврежден объект гражданской инфраструктуры

В ночь на воскресенье, 21 декабря, войска РФ атаковали дронами территорию Ровенской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Тревожная ночь в Ровенской области

Как отмечается, в результате воздушной атаки врага был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Пожара нет.

Один из работников получил легкую травму. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.

Сейчас там работают представители Сил безопасности и обороны, а также других структур.

Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками.

