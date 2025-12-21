1 256 0
Рашисты атаковали дронами Ровенскую область: поврежден объект гражданской инфраструктуры
В ночь на воскресенье, 21 декабря, войска РФ атаковали дронами территорию Ровенской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
Тревожная ночь в Ровенской области
Как отмечается, в результате воздушной атаки врага был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Пожара нет.
Один из работников получил легкую травму. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.
Сейчас там работают представители Сил безопасности и обороны, а также других структур.
Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками.
