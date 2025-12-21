РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8773 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Ривненщины
1 256 0

Рашисты атаковали дронами Ровенскую область: поврежден объект гражданской инфраструктуры

шахед над Ровенской областью

В ночь на воскресенье, 21 декабря, войска РФ атаковали дронами территорию Ровенской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Тревожная ночь в Ровенской области

Как отмечается, в результате воздушной атаки врага был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Пожара нет.

Один из работников получил легкую травму. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.

Сейчас там работают представители Сил безопасности и обороны, а также других структур.

Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.

Читайте также: Враг ударил КАБами по Снигиревской общине: ранен мужчина, поврежден склад с гуманитарной помощью

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками.

Читайте также: Россияне нанесли авиаудар по Изюму: погибла супружеская пара, пострадала женщина. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

обстрел (30963) Шахед (1747) Ровенская область (1296)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 