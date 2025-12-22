РФ застосувала безпілотники для атаки по Україні: Повітряні сили повідомляють про рух ворожих дронів (оновлено)

Російські війська ввечері 21 грудня знову застосували ударні безпілотники для атаки на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Повітряних сил Збройних сил України.

У різних регіонах фіксується загроза з повітря, сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

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Рух ворожих дронів

О 17:27 - повідомлялося про БпЛА з півдня курсом на Білгород-Дністровський.

О 17:35 - БпЛА на Затоку із заходу.

О 17:36 - КАБи на Запорізьку область.

О 18:02 - БпЛА на Чорноморське.

Оновлена інформація

О 19:39 - група БпЛА з півдня на північ Донеччини.

О 20:08 - БпЛА з Чорного моря курсом на Південне.

Оновлена інформація

О 21:18 - повідомлялося про БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південний схід.

О 21:23 - дрони на сході Дніпропетровщини курсом на Чаплине.

О 21:27 - БпЛА з Бєлгородської обл., рф на південь Сумщини.

О 21:46 - на південному заході від Запоріжжя ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний. Можлива робота ППО.

О 21:47 - БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний.

О 22:01 - дрони з акваторії Чорного моря в напрямку Одеського р-ну Одещини (вектор - Чорноморське/Південне).

О 22:09 - Сумщина: БпЛА в напрямку Краснопілля з південного заходу.

О 22:11 - БпЛА з Брянщини, рф на північ Чернігівщини.

О 22:15 - БпЛА з Донеччини в напрямку Петропавлівки (Дніпропетровщина).

О 22:31 - Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Павлограда.

О 22:42 - Харківщина: БпЛА в напрямку Борової з північного заходу. Одещина: БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Південного.

О 22:50 - Харківщина: БпЛА в напрямку Савинців, Шевченкового.

Оновлена інформація

О 22:56 - БпЛА курсом на Одесу.

О 23:03 - Харківщина: БпЛА у напрямку Печенігів, Балаклії, Савинців, Слобожанського, Барвінкового. Чернігівщина: БпЛА на/повз н.п.Любеч та Корюківка.

О 23:11 - дрони на Чернігівщині в напрямку на/повз Славутич з півночі.

О 23:22- БпЛА на Донеччині курсом на Слов'янськ із західного напрямку.

О 23:23 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

О 23:32 - повідомляється про рух безпілотників:

з Харківщини повз Барвінкове на півночі курсом на Донеччину (вектор - Слов'янськ);

з на півночі Київського водосховища, курс - південний/південно-західний.

Оновлена інформація

О 23:31 - повідомлялося про БпЛА на сході Дніпропетровщини в напрямку на/повз Шахтарське зі сходу.

О 00:02 - Повітряні сили ЗСУ повідомили про безпілотники на таких напрямках:

на півночі Київщини курсом на Житомирщину;

на сході Дніпропетровщини в напрямку на/повз Васильківку, курс - західний.

О 00:13 - безпілотники зафіксовані:

на Чернігівщині в напрямку на/повз Славутич з півночі;

на Житомирщині в напрямку Коростеня з північного сходу.

Оновлена інформація

О 00:37 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (вектор - н.п.Затока).

О 00:57 - безпілотники на Житомирщині в напрямку н.п.Нова Борова/Хорошів з північного сходу.

О 00:59 - БпЛА на Коростень.

О 01:00 - дрон на півночі Київського водосховища, курс - західний/південно-західний.

О 01:29 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

О 01:51 - Чернігівщина: БпЛА на/повз н.п.Березна з північного сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що під час російської атаки на Рівненщину 21 грудня, під удар потрапив обʼєкт цивільної інфраструктури.

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