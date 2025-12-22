УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12480 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
6 636 6

РФ застосувала безпілотники для атаки по Україні: Повітряні сили повідомляють про рух ворожих дронів (оновлено)

Атака шахедів 21 грудня

Російські війська ввечері 21 грудня знову застосували ударні безпілотники для атаки на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Повітряних сил Збройних сил України.

У різних регіонах фіксується загроза з повітря, сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 17:27 - повідомлялося про  БпЛА з півдня курсом на Білгород-Дністровський.

О 17:35 - БпЛА на Затоку із заходу.

О 17:36 - КАБи на Запорізьку область.

О 18:02 - БпЛА на Чорноморське.

Оновлена інформація

О 19:39 - група БпЛА з півдня на північ Донеччини.

О 20:08 - БпЛА з Чорного моря курсом на Південне.

Оновлена інформація

О 21:18 - повідомлялося про  БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південний схід.

О 21:23 - дрони на сході Дніпропетровщини курсом на Чаплине.

О 21:27 - БпЛА з Бєлгородської обл., рф на південь Сумщини.

О 21:46 - на південному заході від Запоріжжя ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний. Можлива робота ППО.

О 21:47 - БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний.

О 22:01 - дрони з акваторії Чорного моря в напрямку Одеського р-ну Одещини (вектор - Чорноморське/Південне).

О 22:09 - Сумщина: БпЛА в напрямку Краснопілля з південного заходу.

О 22:11 - БпЛА з Брянщини, рф на північ Чернігівщини.

О 22:15 - БпЛА з Донеччини в напрямку Петропавлівки (Дніпропетровщина).

О 22:31 - Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Павлограда.

О 22:42 -  Харківщина: БпЛА в напрямку Борової з північного заходу. Одещина: БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Південного.

О 22:50 - Харківщина: БпЛА в напрямку Савинців, Шевченкового.

Оновлена інформація

О 22:56 - БпЛА курсом на Одесу.

О 23:03 - Харківщина: БпЛА у напрямку Печенігів, Балаклії, Савинців, Слобожанського, Барвінкового. Чернігівщина: БпЛА на/повз н.п.Любеч та Корюківка.

О 23:11 - дрони на Чернігівщині в напрямку на/повз Славутич з півночі.

О 23:22- БпЛА на Донеччині курсом на Слов'янськ із західного напрямку.

О 23:23 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

О 23:32 - повідомляється про рух безпілотників: 

  • з Харківщини повз Барвінкове на півночі курсом на Донеччину (вектор - Слов'янськ);
  • з на півночі Київського водосховища, курс - південний/південно-західний.

Оновлена інформація

О 23:31 - повідомлялося про БпЛА на сході Дніпропетровщини в напрямку на/повз Шахтарське зі сходу.

О 00:02 - Повітряні сили ЗСУ повідомили про безпілотники на таких напрямках: 

  • на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
  • на сході Дніпропетровщини в напрямку на/повз Васильківку, курс - західний.

О 00:13 - безпілотники зафіксовані:

  • на Чернігівщині в напрямку на/повз Славутич з півночі;
  • на Житомирщині в напрямку Коростеня з північного сходу.

Оновлена інформація

О 00:37 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (вектор - н.п.Затока).

О 00:57 - безпілотники на Житомирщині в напрямку н.п.Нова Борова/Хорошів з північного сходу.

О 00:59 - БпЛА на Коростень.

О 01:00 - дрон на півночі Київського водосховища, курс - західний/південно-західний.

О 01:29 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

О 01:51 - Чернігівщина: БпЛА на/повз н.п.Березна з північного сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Читайте також: Удар РФ по Ізюму: загинули патрульна поліцейська Ірина Байда та її чоловік. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6088) обстріл (35018) атака (1782) Шахед (2317)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 