В Житомирской области произошла авария на железной дороге: УЗ изменила маршруты
Из-за схождения грузового поезда вблизи Коростеня Укрзализныця изменила маршруты пассажирских поездов, задержки достигают 3 часов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АО "Укрзализныця".
Вблизи Коростеня в Житомирской области с рельсов сошел грузовой поезд. В результате инцидента есть травмированные, а движение ряда пассажирских поездов претерпело изменения. Об этом сообщила "Укрзализныця".
Причины аварии выясняются
В УЗ отметили, что обстоятельства схода грузового поезда в настоящее время устанавливаются. Из-за так называемого "негабарита" на смежном пути локомотивная бригада пассажирского поезда №45/46 Харьков — Ужгород была вынуждена экстренно остановить движение, в результате чего с рельсов сошел локомотив пассажирского состава.
Пострадавшие в результате инцидента
В поезде Харьков-Ужгород одна пассажирка получила порез стеклом, ей оказали помощь на месте. Также травмировалась бригада грузового поезда — машиниста и его помощника госпитализировали.
Изменения в движении пассажирских поездов
Из-за аварии поезд Харьков-Ужгород будет следовать с существенной задержкой — его отвели на соседнюю станцию и перенаправляют объездным маршрутом. Часть поездов перенаправили через Шепетовку, Козятин и Фастов, задержки могут достигать трех часов.
Какие поезда курсируют объездными маршрутами
Через Фастов вместо Коростеня следуют поезда:
-
№1/123 Харьков-Ивано-Франковск, Ворохта
-
№44/50 Ивано-Франковск-Черкассы
-
№92 Львов-Киев
-
№30 Ужгород-Киев
-
№8/150 Черновцы-Киев
-
№52 Перемышль-Киев
-
№68/20 Варшава, Холм-Киев
-
№108 Солотвино-Киев
Поезд №98 Ковель-Киев, как исключение, пропустят через Житомир — задержка в его движении будет меньше.
На станции Шепетовка "Укрзализныця" организует пересадку пассажиров на пригородный шаттл в направлении Коростеня и в обратном направлении.
