В Житомирской области произошла авария на железной дороге: УЗ изменила маршруты

Из-за схождения грузового поезда вблизи Коростеня Укрзализныця изменила маршруты пассажирских поездов, задержки достигают 3 часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АО "Укрзализныця".

Вблизи Коростеня в Житомирской области с рельсов сошел грузовой поезд. В результате инцидента есть травмированные, а движение ряда пассажирских поездов претерпело изменения. Об этом сообщила "Укрзализныця".

Причины аварии выясняются

В УЗ отметили, что обстоятельства схода грузового поезда в настоящее время устанавливаются. Из-за так называемого "негабарита" на смежном пути локомотивная бригада пассажирского поезда №45/46 Харьков — Ужгород была вынуждена экстренно остановить движение, в результате чего с рельсов сошел локомотив пассажирского состава.

Пострадавшие в результате инцидента

В поезде Харьков-Ужгород одна пассажирка получила порез стеклом, ей оказали помощь на месте. Также травмировалась бригада грузового поезда — машиниста и его помощника госпитализировали.

Изменения в движении пассажирских поездов

Из-за аварии поезд Харьков-Ужгород будет следовать с существенной задержкой — его отвели на соседнюю станцию и перенаправляют объездным маршрутом. Часть поездов перенаправили через Шепетовку, Козятин и Фастов, задержки могут достигать трех часов.

Какие поезда курсируют объездными маршрутами

Через Фастов вместо Коростеня следуют поезда:

№1/123 Харьков-Ивано-Франковск, Ворохта

№44/50 Ивано-Франковск-Черкассы

№92 Львов-Киев

№30 Ужгород-Киев

№8/150 Черновцы-Киев

№52 Перемышль-Киев

№68/20 Варшава, Холм-Киев

№108 Солотвино-Киев

Поезд №98 Ковель-Киев, как исключение, пропустят через Житомир — задержка в его движении будет меньше.

На станции Шепетовка "Укрзализныця" организует пересадку пассажиров на пригородный шаттл в направлении Коростеня и в обратном направлении.

