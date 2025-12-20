РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8092 посетителя онлайн
Новости Восстановлено железнодорожное сообщение Одесса – Кишинев
596 7

Восстановлено железнодорожное сообщение Одесса - Кишинев впервые с 2022 года, - "Укрзализныця"

Восстановлено железнодорожное сообщение Одесса – Кишинев

Впервые с 2022 года восстановлено железнодорожное сообщение Одесса - Кишинев.

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Укрзализныця" возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом - впервые с 2022 года. Спрос оказался чрезвычайно высоким", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за первые 3 часа после открытия продажи было продано 60% билетов.

Заполненность рейсов

В частности, по состоянию на сегодня заполняемость рейсов составляет:

Читайте также: В Германию с одной пересадкой: "Укрзализныця" запускает новые сообщения с поездами европейских железных дорог

"Продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе", - добавили в "Укрзализныце".

Автор: 

Одесса (8129) Одесская область (4051) поезд (1066) Укрзализныця (2874) Кишинев (40) Одесский район (394)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А яка ширина колії - європейська???
показать весь комментарий
20.12.2025 23:02 Ответить
Саме на часі!
показать весь комментарий
20.12.2025 23:05 Ответить
Нi, треба залiзницю розiбрати!
показать весь комментарий
20.12.2025 23:21 Ответить
а як же послуга "3000 км безкоштовно"?
показать весь комментарий
20.12.2025 23:25 Ответить
Не зрозумів, а Київ тут до чого? Це з Києва до Кишинева через Одесу? Як розуміти цифри 61 та 93? (Якщо хтось дочитав)
показать весь комментарий
20.12.2025 23:07 Ответить
Перед Новим роком вчасно - вино там смачне, а тим більш поки Крим і виноградники "не наші"? Потрібно ж в ОПу смаколики завезти?
показать весь комментарий
20.12.2025 23:08 Ответить
-Внимание встречающих:
-Поезд Кишинёв-Одесса прибывает на второй путь.
-Повторяем для молдаван:
- Поезд Кишинёв-Одесса прибывает на третью и четвёртую рельсу!

Старий радянський анекдот.
показать весь комментарий
20.12.2025 23:42 Ответить
 
 