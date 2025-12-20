Восстановлено железнодорожное сообщение Одесса - Кишинев впервые с 2022 года, - "Укрзализныця"
Впервые с 2022 года восстановлено железнодорожное сообщение Одесса - Кишинев.
Об этом сообщает "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.
"Укрзализныця" возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом - впервые с 2022 года. Спрос оказался чрезвычайно высоким", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только за первые 3 часа после открытия продажи было продано 60% билетов.
Заполненность рейсов
В частности, по состоянию на сегодня заполняемость рейсов составляет:
- 61% - из Одессы;
- 93% - из Киева.
"Продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе", - добавили в "Укрзализныце".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-Поезд Кишинёв-Одесса прибывает на второй путь.
-Повторяем для молдаван:
- Поезд Кишинёв-Одесса прибывает на третью и четвёртую рельсу!
Старий радянський анекдот.