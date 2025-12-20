Восстановлено железнодорожное сообщение Одесса - Кишинев впервые с 2022 года, - "Укрзализныця"

Впервые с 2022 года восстановлено железнодорожное сообщение Одесса - Кишинев.

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця" возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом - впервые с 2022 года. Спрос оказался чрезвычайно высоким", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за первые 3 часа после открытия продажи было продано 60% билетов.

Заполненность рейсов

В частности, по состоянию на сегодня заполняемость рейсов составляет:

61% - из Одессы;

93% - из Киева.

"Продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе", - добавили в "Укрзализныце".