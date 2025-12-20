Відновлено залізничне сполучення Одеса – Кишинів уперше з 2022 року, - "Укрзалізниця"
Уперше з 2022 року відновлено залізничне сполучення Одеса - Кишинів.
Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.
"Укрзалізниця відновила рух поїздів між Одесою та Кишиневом - уперше з 2022 року. Попит виявився надзвичайно високим", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лише за перші 3 години після відкриття продажу було продано 60% квитків.
Заповненість рейсів
Так, станом на сьогодні заповненість рейсів становить:
- 61% - з Одеси;
- 93% - з Києва.
"Продаж квитків з Одеси вже відкрито на щоденній основі", - додали в "Укрзалізниці".
Топ коментарі
+3 Luk Viktor
показати весь коментар20.12.2025 23:02 Відповісти Посилання
+2 Николай Декапольцев
показати весь коментар20.12.2025 23:05 Відповісти Посилання
+2 Luk Viktor
показати весь коментар20.12.2025 23:08 Відповісти Посилання
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