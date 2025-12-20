Відновлено залізничне сполучення Одеса – Кишинів уперше з 2022 року, - "Укрзалізниця"

Уперше з 2022 року відновлено залізничне сполучення Одеса - Кишинів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

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"Укрзалізниця відновила рух поїздів між Одесою та Кишиневом - уперше з 2022 року. Попит виявився надзвичайно високим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише за перші 3 години після відкриття продажу було продано 60% квитків.

Заповненість рейсів

Так, станом на сьогодні заповненість рейсів становить:

61% - з Одеси;

93% - з Києва.

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"Продаж квитків з Одеси вже відкрито на щоденній основі", - додали в "Укрзалізниці".