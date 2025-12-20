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Новини Відновлено залізничне сполучення Одеса – Кишинів
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Відновлено залізничне сполучення Одеса – Кишинів уперше з 2022 року, - "Укрзалізниця"

Відновлено залізничне сполучення Одеса – Кишинів

Уперше з 2022 року відновлено залізничне сполучення Одеса - Кишинів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

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"Укрзалізниця відновила рух поїздів між Одесою та Кишиневом - уперше з 2022 року. Попит виявився надзвичайно високим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише за перші 3 години після відкриття продажу було продано 60% квитків.

Заповненість рейсів

Так, станом на сьогодні заповненість рейсів становить:

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"Продаж квитків з Одеси вже відкрито на щоденній основі", - додали в "Укрзалізниці".

Автор: 

Одеса (5876) Одеська область (4158) потяг (2075) Укрзалізниця (7214) Кишинів (34) Одеський район (676)
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Топ коментарі
+3
А яка ширина колії - європейська???
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20.12.2025 23:02 Відповісти
+2
Саме на часі!
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20.12.2025 23:05 Відповісти
+2
Перед Новим роком вчасно - вино там смачне, а тим більш поки Крим і виноградники "не наші"? Потрібно ж в ОПу смаколики завезти?
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20.12.2025 23:08 Відповісти

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