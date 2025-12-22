На Житомирщині сталася аварія на залізниці: УЗ змінила маршрути
Через сходження вантажного поїзда поблизу Коростеня Укрзалізниця змінила маршрути пасажирських потягів, затримки сягають 3 годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".
Поблизу Коростеня на Житомирщині з рейок зійшов вантажний поїзд. Унаслідок інциденту є травмовані, а рух низки пасажирських потягів зазнав змін.
Причини аварії з’ясовують
В УЗ зазначили, що обставини сходу вантажного поїзда наразі встановлюються. Через так званий "негабарит" на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 Харків — Ужгород була змушена екстрено зупинити рух, у результаті чого з рейок зійшов локомотив пасажирського складу.
Постраждалі внаслідок інциденту
У поїзді Харків-Ужгород одна пасажирка зазнала порізу склом, їй надали допомогу на місці. Також травмувалася бригада вантажного поїзда - машиніста та його помічника госпіталізували.
Зміни в русі пасажирських поїздів
Через аварію поїзд Харків-Ужгород прямуватиме із суттєвою затримкою - його відвели на сусідню станцію та перенаправляють об’їзним маршрутом. Частину потягів перенаправили через Шепетівку, Козятин і Фастів, затримки можуть сягати трьох годин.
Які поїзди курсують об’їзними маршрутами
Через Фастів замість Коростеня слідують поїзди:
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№1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта
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№44/50 Івано-Франківськ-Черкаси
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№92 Львів-Київ
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№30 Ужгород-Київ
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№8/150 Чернівці-Київ
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№52 Перемишль-Київ
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№68/20 Варшава, Холм-Київ
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№108 Солотвино-Київ
Поїзд №98 Ковель-Київ, як виняток, пропустять через Житомир — затримка в його русі буде меншою.
На станції Шепетівка "Укрзалізниця" організовує пересадку пасажирів на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку.
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