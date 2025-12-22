РФ выпустила 86 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 58 целей. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 22 декабря 2025 года выпустили по Украине 86 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Пуски фиксировали из направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ТОТ Донецкой области, Чауда – ВОТ АР Крым.
Более 50 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
Предварительно, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 58 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Це 67,44%.
Як для ефективності роботи ППО - на "3-"!