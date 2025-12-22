РФ выпустила 86 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 58 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 22 декабря 2025 года выпустили по Украине 86 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Пуски фиксировали из направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ТОТ Донецкой области, Чауда – ВОТ АР Крым.

Более 50 из них – "шахеды".

Читайте также: Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Житомирской области: есть пострадавшие

Как отработала ПВО?

Предварительно, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 58 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Читайте: Зеленский анонсировал увольнение командующего ПвК "Юг" Карпенко: "Найдут другую кандидатуру"