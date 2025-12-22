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Новости Фото Авария на железной дороге
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"УЗ" об аварии на железной дороге под Коростенем: предварительная причина - детонация "шахеда" (обновлено). ФОТОрепортаж

шахед над Житомирской областью

Грузовой поезд сошел с рельсов вблизи Коростеня в Житомирской области, вероятно, в результате атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

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Как отмечается, в настоящее время на месте инцидента продолжаются следственные действия.

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Причины аварии

"Более подробную информацию предоставят правоохранительные органы и специальные службы. Предварительно: грузовой поезд был поражен в результате детонации - вероятно БПЛА типа Shahed", - говорится в сообщении.

Обновленные данные ГСЧС

По информации ГСЧС, в результате российской атаки БпЛА на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры области пострадали 4 работника "Укрзализныци".

  • Произошла авария на железнодорожных путях. Спасатели эвакуировали пострадавших из поврежденных локомотивов и передали их медикам "скорой".
  • Саперы ГСЧС обследовали территории на наличие ВНП.
  • Все возгорания ликвидированы, продолжаются восстановительные работы. На месте работают чрезвычайники, представители всех экстренных служб, "Укрзализныци" и волонтеры Украинского Красного Креста.

аварія на залізниці
аварія на залізниці
аварія на залізниці
аварія на залізниці
аварія на залізниці
аварія на залізниці

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Житомирской области произошла авария на железной дороге: УЗ изменила маршруты.

Также отмечалось, что враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Житомирской области, там есть пострадавшие.

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Автор: 

Укрзализныця (2901) Коростень (13) Шахед (2307) Житомирская область (1482) Коростенский район (10)
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