"УЗ" об аварии на железной дороге под Коростенем: предварительная причина - детонация "шахеда" (обновлено). ФОТОрепортаж

Грузовой поезд сошел с рельсов вблизи Коростеня в Житомирской области, вероятно, в результате атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

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Как отмечается, в настоящее время на месте инцидента продолжаются следственные действия.

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Причины аварии

"Более подробную информацию предоставят правоохранительные органы и специальные службы. Предварительно: грузовой поезд был поражен в результате детонации - вероятно БПЛА типа Shahed", - говорится в сообщении.

Обновленные данные ГСЧС

По информации ГСЧС, в результате российской атаки БпЛА на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры области пострадали 4 работника "Укрзализныци".

Произошла авария на железнодорожных путях. Спасатели эвакуировали пострадавших из поврежденных локомотивов и передали их медикам "скорой".

Саперы ГСЧС обследовали территории на наличие ВНП.

Все возгорания ликвидированы, продолжаются восстановительные работы. На месте работают чрезвычайники, представители всех экстренных служб, "Укрзализныци" и волонтеры Украинского Красного Креста.













Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Житомирской области произошла авария на железной дороге: УЗ изменила маршруты.

Также отмечалось, что враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Житомирской области, там есть пострадавшие.

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