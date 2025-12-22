"УЗ" про аварію на залізниці під Коростенем: попередня причина - детонація "шахеда" (оновлено). ФОТОрепортаж

Вантажний поїзд зійшов з рейок поблизу Коростеня на Житомирщині, ймовірно, внаслідок атаки РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

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Як зазначається, наразі на місці інциденту тривають слідчі дії.

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Причини аварії

"Більше деталей буде в правоохоронців та спеціальних служб. Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації - ймовірно БПЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні.

Оновлені дані ДСНС

За інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки БпЛА на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області постраждали 4 працівники "Укрзалізниці".

Сталася аварія на залізничних коліях. Рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали їх медикам "швидкої".

Сапери ДСНС обстежили території на наявність ВНП.

Всі займання ліквідовані, тривають відновлювальні роботи. На місці працюють надзвичайники, представники всіх екстрених служб, "Укрзалізниці" та волонтери Українського Червоного Хреста.













Що передувало?

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині сталася аварія на залізниці: УЗ змінила маршрути.

Також зазначалося, що ворог ударив по об’єктах критичної інфраструктури Житомирщини, там є постраждалі.

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