Враг атаковал Ривненскую область: поврежден многоквартирный дом
В ночь на вторник, 23 декабря, войска РФ атаковали территорию Ривненской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
Как отмечается, в Ривненской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом, в котором взрывной волной выбило окна.
Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены 3 автомобиля.
"Люди не ранены", - говорится в сообщении.
Сейчас там работают представители Сил безопасности и обороны, а также других служб.
"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в безопасном месте", - подчеркивает глава области.
Что предшествовало?
