Враг атаковал Ривненскую область: поврежден многоквартирный дом

шахед над Ровенской областью

В ночь на вторник, 23 декабря, войска РФ атаковали территорию Ривненской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия

Как отмечается, в Ривненской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом, в котором взрывной волной выбило окна.

Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены 3 автомобиля.

"Люди не ранены", - говорится в сообщении.

Читайте также: Атака РФ на объект гражданской инфраструктуры в Ривненской области: повреждены автомобили и зона отдыха. ФОТОрепортаж

Сейчас там работают представители Сил безопасности и обороны, а также других служб.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в безопасном месте", - подчеркивает глава области.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Читайте также: Рашисты атаковали дронами Ривненской область: поврежден объект гражданской инфраструктуры

обстрел (30985) Ровенская область (1298)
А на москві нічого не пошкоджено. А має бути щоночі
23.12.2025 08:49 Ответить
 
 