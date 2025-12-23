Ворог атакував Рівненщину: пошкоджено багатоквартирний будинок
У ніч проти вівторка, 23 грудня, війська РФ атакували територію Рівненської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
Як зазначається, на Рівненщині пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна.
Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено 3 автомобілі.
"Люди не поранені", - йдеться у повідомленні.
Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, в також інших служб.
"Повітряна тривога триває. Залишайтеся у безпечному місці", - наголошує очільник області.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
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