Ворог атакував Рівненщину: пошкоджено багатоквартирний будинок

У ніч проти вівторка, 23 грудня, війська РФ атакували територію Рівненської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

Як зазначається, на Рівненщині пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна.

Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено 3 автомобілі.

"Люди не поранені", - йдеться у повідомленні.

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Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, в також інших служб.

"Повітряна тривога триває. Залишайтеся у безпечному місці", - наголошує очільник області.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

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