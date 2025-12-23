У низці областей застосовані екстрені відключення світла (оновлено)
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру декілька регіонів України залишилися без електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НЕК "Укренерго".
Відновлювальні роботи
Ремонтні роботи та відновлення електропостачання розпочнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація.
Аварійні відключення електроенергії будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Рекомендації для населення
Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) свого регіону для отримання актуальної інформації.
Наразі відомо, що ГАВ запроваджені у Києві та області, Черкаській та Чернігівській областях.А також на Полтавщині.
"Дніпропетровщина: за командою Укренерго також застосовані екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прилетіло в Києві, відключили в Києві. То енергосистема єдина, чи ви не можете передавати просто так енергію?)) Чи правильна відповідь та, як вам зручніше брехати?)