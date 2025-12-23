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Новини Удари по енергетиці
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У низці областей застосовані екстрені відключення світла (оновлено)

Енергосистема України під ударом: Київ, Черкаси, Чернігів і Полтава без електрики

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру декілька регіонів України залишилися без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НЕК "Укренерго".

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Відновлювальні роботи

Ремонтні роботи та відновлення електропостачання розпочнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація.

Аварійні відключення електроенергії будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Рекомендації для населення

Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) свого регіону для отримання актуальної інформації.

Наразі відомо, що ГАВ запроваджені у Києві та області, Черкаській та Чернігівській областях.А також на Полтавщині.

"Дніпропетровщина: за командою Укренерго також застосовані екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК

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обстріл (35056) Укренерго (2981) відключення світла (1720)
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Топ коментарі
+4
Прилетіло на заході, відключили в Києві.
Прилетіло в Києві, відключили в Києві. То енергосистема єдина, чи ви не можете передавати просто так енергію?)) Чи правильна відповідь та, як вам зручніше брехати?)
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23.12.2025 08:34 Відповісти
+3
ПаРаша знаходиться в північній кліматичній зоні.Зима суворіша чим у нас.Влаштувати їм такий блекаут,щоб почали евакуацію.ЗЕбіл тільки обіцяє,балабол,пустобрех.
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23.12.2025 08:31 Відповісти
+3
Коли зелена х#йня обіцяла блекаут...мабуть мала оце на увазі...
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23.12.2025 08:55 Відповісти

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