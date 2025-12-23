У низці областей застосовані екстрені відключення світла (оновлено)

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру декілька регіонів України залишилися без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НЕК "Укренерго".

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Відновлювальні роботи

Ремонтні роботи та відновлення електропостачання розпочнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація.

Аварійні відключення електроенергії будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Рекомендації для населення

Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) свого регіону для отримання актуальної інформації.

Наразі відомо, що ГАВ запроваджені у Києві та області, Черкаській та Чернігівській областях.А також на Полтавщині.

"Дніпропетровщина: за командою Укренерго також застосовані екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК

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