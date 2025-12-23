4 518 12
В ряде областей применены экстренные отключения света
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру несколько регионов Украины остались без электроснабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Восстановительные работы
Ремонтные работы и восстановление электроснабжения начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.
Аварийные отключения электроэнергии будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Рекомендации для населения
Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) своего региона для получения актуальной информации.
На данный момент известно, что ГАО введены в Киеве и области, Черкасской и Черниговской областях, а также в Полтавской области.
Топ комментарии
+2 Sergy BudZdorov
показать весь комментарий23.12.2025 08:34 Ответить Ссылка
+1 Комік Прикольний
показать весь комментарий23.12.2025 08:37 Ответить Ссылка
+1 ПРОСТО Я #478954
показать весь комментарий23.12.2025 08:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прилетіло в Києві, відключили в Києві. То енергосистема єдина, чи ви не можете передавати просто так енергію?)) Чи правильна відповідь та, як вам зручніше брехати?)
Да-да, все ппо в Києві, так. На кожній вулиці по батареї Патріоту стоїть))