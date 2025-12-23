РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10192 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
4 518 12

В ряде областей применены экстренные отключения света

Энергосистема Украины под ударом: Киев, Черкассы, Чернигов и Полтава без электричества

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру несколько регионов Украины остались без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Восстановительные работы

Ремонтные работы и восстановление электроснабжения начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения электроэнергии будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Рекомендации для населения

Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) своего региона для получения актуальной информации.

На данный момент известно, что ГАО введены в Киеве и области, Черкасской и Черниговской областях, а также в Полтавской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине фиксируют воздушную угрозу из-за вражеских БПЛА (обновлено)

Автор: 

обстрел (30985) Укрэнерго (726) отключение света (567)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Прилетіло на заході, відключили в Києві.
Прилетіло в Києві, відключили в Києві. То енергосистема єдина, чи ви не можете передавати просто так енергію?)) Чи правильна відповідь та, як вам зручніше брехати?)
показать весь комментарий
23.12.2025 08:34 Ответить
+1
Там титульні. Їх не можна відключати...
показать весь комментарий
23.12.2025 08:37 Ответить
+1
Коли зелена х#йня обіцяла блекаут...мабуть мала оце на увазі...
показать весь комментарий
23.12.2025 08:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в кожну хату генератор !
показать весь комментарий
23.12.2025 07:55 Ответить
у Мене паур стейшен Bluetti
показать весь комментарий
23.12.2025 08:14 Ответить
ПаРаша знаходиться в північній кліматичній зоні.Зима суворіша чим у нас.Влаштувати їм такий блекаут,щоб почали евакуацію.ЗЕбіл тільки обіцяє,балабол,пустобрех.
показать весь комментарий
23.12.2025 08:31 Ответить
Прилетіло на заході, відключили в Києві.
Прилетіло в Києві, відключили в Києві. То енергосистема єдина, чи ви не можете передавати просто так енергію?)) Чи правильна відповідь та, як вам зручніше брехати?)
показать весь комментарий
23.12.2025 08:34 Ответить
Там титульні. Їх не можна відключати...
показать весь комментарий
23.12.2025 08:37 Ответить
Ой не бришіть, тоді я можу так сказати, що Київ криють відбилися, одна дві ракети на захід, сидим без світла бо все ппо в Києві... Вам так приємно 🤬
показать весь комментарий
23.12.2025 08:44 Ответить
А де я брешу? Я читаю новини, моніторингові канали, і пабліки деяких обласних центрів в регіонах, а ви можете сказати що завгодно)

Да-да, все ппо в Києві, так. На кожній вулиці по батареї Патріоту стоїть))
показать весь комментарий
23.12.2025 09:25 Ответить
Як знав, як знав що все ППО в Києві 😸. Ну вірьте чи ні, а в мене особисто вимикали після останнього обстрілу на рівні напевно Запоріжжя
показать весь комментарий
23.12.2025 09:29 Ответить
А як саме ви допомагаєте нищити русню?
показать весь комментарий
23.12.2025 08:36 Ответить
Коли зелена х#йня обіцяла блекаут...мабуть мала оце на увазі...
показать весь комментарий
23.12.2025 08:55 Ответить
22 грудня закінчилися єврейські святки. А 23 грудня почалися обстріли. Тому питання, це євреї стріляють по нам після свят чи по Україні не стріляють тільки в єврейські свята?
показать весь комментарий
23.12.2025 09:00 Ответить
 
 