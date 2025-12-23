В ряде областей применены экстренные отключения света

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру несколько регионов Украины остались без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Восстановительные работы

Ремонтные работы и восстановление электроснабжения начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения электроэнергии будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Рекомендации для населения

Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) своего региона для получения актуальной информации.

На данный момент известно, что ГАО введены в Киеве и области, Черкасской и Черниговской областях, а также в Полтавской области.

