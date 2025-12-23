Війська РФ ударили по Житомирщині: серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства

Житомирщина другу добу поспіль перебуває під ворожими повітряними атаками. За попередньою інформацією, цієї ночі на території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

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Як зазначається, пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин.

Є постраждалі

"Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області", - йдеться у повідомленні.

"Ворожа атака триває. Працюють наші сили протиповітряної оборони, рятувальники, медики. Перебувайте в укриттях", - наголошує очільник області.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

.Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

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