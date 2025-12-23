Ворог атакував Київщину: загинула жінка, є постраждалі, пошкоджено будинки в 2 районах (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 23 грудня 2025 року, війська РФ атакували територію Київщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом ворога мирні населені пункти, звичайні будинки людей.

Є жертва

Як зазначається, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження.

Ще троє людей тут травмовано - чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення. Всім постраждалим на місці надана медична допомога.

Атака на Обухівський район

Також в Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки. У них вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

"Ворожа атака триває. Перебувайте в безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких", - наголошує очільник області.

Наслідки

Згодом ДСНС опублікували фото, на яких зафіксовано наслідки ворожої атаки.











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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

.Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства

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