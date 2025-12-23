Ворог атакував Київщину: загинула жінка, є постраждалі, пошкоджено будинки в 2 районах (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти вівторка, 23 грудня 2025 року, війська РФ атакували територію Київщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом ворога мирні населені пункти, звичайні будинки людей.
Є жертва
Як зазначається, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження.
Ще троє людей тут травмовано - чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення. Всім постраждалим на місці надана медична допомога.
Атака на Обухівський район
Також в Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки. У них вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.
"Ворожа атака триває. Перебувайте в безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких", - наголошує очільник області.
Наслідки
Згодом ДСНС опублікували фото, на яких зафіксовано наслідки ворожої атаки.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
- .Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль