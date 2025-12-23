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Ворог атакував Київщину: загинула жінка, є постраждалі, пошкоджено будинки в 2 районах (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 23 грудня 2025 року, війська РФ атакували територію Київщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом ворога мирні населені пункти, звичайні будинки людей.

Є жертва

Як зазначається, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження

Ще троє людей тут травмовано - чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення. Всім постраждалим на місці надана медична допомога.

Атака на Обухівський район

Також в Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки. У них вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

"Ворожа атака триває. Перебувайте в безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких", - наголошує очільник області.

Наслідки

Згодом ДСНС опублікували фото, на яких зафіксовано наслідки ворожої атаки.

Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу

Читайте на "Цензор.НЕТ": "УЗ" про аварію на залізниці під Коростенем: попередня причина - детонація "шахеда" (оновлено). ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
  • Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
  • .Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
  • Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства

Також читайте: Рашисти атакували дронами Рівненщину: пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури

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Київська область (4701) Вишгородський район (89) Обухівський район (61)
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