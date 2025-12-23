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Удар РФ по Киеву: пострадали 5 человек, в том числе ребенок, поврежден дом. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего известно о нескольких пострадавших.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает Цензор.НЕТ.
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Так, в Святошинском районе Киева в результате обстрела повреждено остекление окон многоэтажного дома. Есть заблокированные люди в квартире.
Известно о четырех пострадавших, в том числе 16-летнем ребенке.
Позже правоохранители обнародовали последствия вражеской атаки.
Вражеским БПЛА повреждена пятиэтажка в Святошинском районе.
По состоянию на 9.40 известно о четырех пострадавших, среди которых 16-летняя девушка. С осколочными ранениями госпитализирована 48-летняя женщина, ее состояние тяжелое.
По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 5 человек.
Что известно об обстреле 23 декабря?
- Сообщалось, что российские оккупанты выпустили ракеты и беспилотники по Украине.
- В Житомирской области пострадали 6 человек.
- В Ровенской области поврежден жилой дом.
- В Киевской области погибла женщина, фиксируются повреждения в двух районах.
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