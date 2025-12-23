Удар РФ по Киеву: пострадали 5 человек, в том числе ребенок, поврежден дом. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего известно о нескольких пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в Святошинском районе Киева в результате обстрела повреждено остекление окон многоэтажного дома. Есть заблокированные люди в квартире.

Известно о четырех пострадавших, в том числе 16-летнем ребенке.

Позже правоохранители обнародовали последствия вражеской атаки.

Вражеским БПЛА повреждена пятиэтажка в Святошинском районе.

По состоянию на 9.40 известно о четырех пострадавших, среди которых 16-летняя девушка. С осколочными ранениями госпитализирована 48-летняя женщина, ее состояние тяжелое.







По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 5 человек.







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Что известно об обстреле 23 декабря?

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