Россияне могут нанести массированный удар по Украине на Рождество. Это в их характере, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил, что страна-агрессор Россия может прибегнуть к массированным ракетным ударам по Украине в рождественские дни.

Об этом глава государства сообщил во время торжественного мероприятия по случаю празднования Дня работников дипломатической службы, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поручил усилить ПВО

По его словам, подобные сигналы со стороны РФ о "рождественском перемирии" являются элементом запугивания, на которые Украина реагирует усилением работы разведки.

"После таких сигналов я попросил максимально усилить нашу разведку, чтобы четко понимать, где мы находимся. Мы понимаем, что именно в эти дни они могут, и это в их характере, именно на наше Рождество, нанести какой-то массированный удар. (...) Сегодня была Ставка по этому поводу, и номер один был вопрос ПВО –– защита наших городов, сел, наших громад, особенно 23-24-25 декабря. На это нужно обратить внимание", – подчеркнул Зеленский.

Дефицит ПВО

Он отметил, что перед военными поставлены соответствующие задачи и одновременно призвал граждан быть бдительными.

"Людям (следует. – Ред.) обращать большое внимание в эти дни, потому что эти "товарищи" могут применить соответствующие удары, ничего святого там нет", - добавил глава государства.

