Россияне могут нанести массированный удар по Украине на Рождество. Это в их характере, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский предупредил, что страна-агрессор Россия может прибегнуть к массированным ракетным ударам по Украине в рождественские дни.

Об этом глава государства сообщил во время торжественного мероприятия по случаю празднования Дня работников дипломатической службы, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поручил усилить ПВО

По его словам, подобные сигналы со стороны РФ о "рождественском перемирии" являются элементом запугивания, на которые Украина реагирует усилением работы разведки.

"После таких сигналов я попросил максимально усилить нашу разведку, чтобы четко понимать, где мы находимся. Мы понимаем, что именно в эти дни они могут, и это в их характере, именно на наше Рождество, нанести какой-то массированный удар. (...) Сегодня была Ставка по этому поводу, и номер один был вопрос ПВО –– защита наших городов, сел, наших громад, особенно 23-24-25 декабря. На это нужно обратить внимание", – подчеркнул Зеленский.

Дефицит ПВО

  • Он отметил, что перед военными поставлены соответствующие задачи и одновременно призвал граждан быть бдительными.

"Людям (следует. – Ред.) обращать большое внимание в эти дни, потому что эти "товарищи" могут применить соответствующие удары, ничего святого там нет", - добавил глава государства.

Зеленский Владимир (23086) обстрел (30985) ПВО (3317) Рождество (382) война в Украине (7313)
А було ж колись:

"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені... (19.02.2024)

блаЗЄні+73% ідотів.
22.12.2025 18:19 Ответить
Ну зато в мацкві на 9-те травня 2025 року була тишина та благодать. Правда ладімір алєксандровіч?
Ніхто тривожно не дивиться з бункеру в небо, не чути виття сирен - ляпота.
22.12.2025 18:24 Ответить
Двушечку деркачу на москву не забудь відправить
22.12.2025 18:25 Ответить
А було ж колись:

"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені... (19.02.2024)

блаЗЄні+73% ідотів.
22.12.2025 18:19 Ответить
А ти їх Міндічем , Міндічем , прямо по сапаткі... І щоб розові Фламідії летіли косяком... Брехло Zелене. Гидкий президент. Сцикливий нарциз.
22.12.2025 18:28 Ответить
А ми самі про це нічого незнаєм,гидота🤡🤮
22.12.2025 18:47 Ответить
...19.02.2022... Така правильна дата. Тобто за 5 днів до повномасштабного вторгнення...
22.12.2025 18:20 Ответить
А яка різниця коли? Вони будуть нас знищувати поки вони існують або ми. І те що в 2019 український народ виправ поржать - це смертний вирок
22.12.2025 18:23 Ответить
Не надоїло звинувачувати український народ?
22.12.2025 18:27 Ответить
Ні. За розум взятись ніколи не пізно !
22.12.2025 18:30 Ответить
Не НАРОД обрав оце, а населення. Не плутайте.
22.12.2025 18:30 Ответить
А хто народу мізки промивав чому нагадати не хочеш?
22.12.2025 18:32 Ответить
Много стоит тот народ, которому так легко промыть мозги? И есть ли они вообще у того, кто ведётся на красивую картинку и голосует "сердцем", а не включает критическое мышление и голосует "мозгами"?
22.12.2025 18:48 Ответить
Мізгі промили не народу а населенню.
22.12.2025 18:57 Ответить
А из кого состоит население? Судя по результатам выборов процент "народа" не воодушевляет, и навевает печаль.
22.12.2025 19:04 Ответить
Тобто ти виправдовуєш Гебельса.
22.12.2025 19:04 Ответить
Ну зато в мацкві на 9-те травня 2025 року була тишина та благодать. Правда ладімір алєксандровіч?
Ніхто тривожно не дивиться з бункеру в небо, не чути виття сирен - ляпота.
22.12.2025 18:24 Ответить
А де ж Фламінгі стаями у відповіть? Некій Мойша Сракі ще у жовтні 3,14здів шо вже по 50 одиниць на місяць на фірмі Мвндіча виробляют. То де ж вони?
22.12.2025 18:25 Ответить
Двушечку деркачу на москву не забудь відправить
22.12.2025 18:25 Ответить
Саме на наше Різдво.. Юдеї не святкують Різдво. 24-25 грудня Різдво католиків і протестантів.
22.12.2025 18:25 Ответить
Нема Різдва католиків протестантва, лютеранськой, греко-католіцькой або англіканськой церкви. є Різдво Христове христіан. Різдво цивілізованого світу.
22.12.2025 18:55 Ответить
22.12.2025 18:28 Ответить
ЧУЧЕЛКО.
22.12.2025 18:29 Ответить
А я би цим фото "прикрашала" усі новини, що ллються з гнилого зеленого рота лідОра . Й так до тих пір доки презик не наважитьс явичистити з влади людей розставлених ЄРМАКОМ ТА ТАТАРОВИМ
22.12.2025 18:31 Ответить
одесу вже захистили
22.12.2025 18:28 Ответить
А в його характері-що? Іншим разом, вже в реалі, побоксувати в Овальному?
Повідомляє,як блогер: може-не може.
Та ж Будан хвалився,що має своїх людей в оточенні путіна,типу свого козиря.Хіба вони не можуть сказати точно?
22.12.2025 18:30 Ответить
Головне не те, що вони можуть, а те що можемо ми.
Може верховний головнокомандувач застосує якісь превентивні заходи?
Чи знову обмежимося простим відосиком по вбитим українцям?
22.12.2025 18:30 Ответить
Відєоотчьот. Від Гундосого кураторам ФСБ.
22.12.2025 18:35 Ответить
Його наділили регаліями, а воно це сприйняло як би він Бога за бороду схватив... А тепер ригає (блює) від нього вся Україна...
22.12.2025 18:44 Ответить
Без сопляків знаємо. Що буде, а що ні. Знайшовся кашперовський на кварталі.
22.12.2025 18:35 Ответить
Ну так, запршуй на шашлики, що за проблеми, зестатист...
22.12.2025 18:40 Ответить
Що, вже домовився? Зелений зрадник...
22.12.2025 18:43 Ответить
Це все на що здатний, так званий, гарант!
Ні, забув, він ще може зі спущеними штанами стояти біля рояля з дурнуватим виразом пики!
22.12.2025 18:44 Ответить
Та и ежу понятно что они копят ракеты и дроны для того что бы нас без света оставить на Рождество и Новый Год!
22.12.2025 18:46 Ответить
Не можуть.а будуть,як і постійно це роблять.Бо кожен день,це також масові удари.
22.12.2025 18:49 Ответить
 
 