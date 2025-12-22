Росіяни можуть завдати масованого удару по Україні на Різдво. Це в їхньому характері, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив, що країна-агресорка Росія може вдатися до масованих ракетних ударів по Україні у різдвяні дні.

Про це глава держави повідомив під час урочистого заходу з нагоди відзначення Дня працівників дипломатичної служби, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський доручив посилити ППО

За його словами, подібні сигнали з боку РФ про "різдвяне перемир'я" є елементом залякування, на які Україна реагує посиленням роботи розвідки.

"Після таких сигналів я попросив максимально посилити нашу розвідку, щоб чітко розуміти, де ми перебуваємо. Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть, і це в їхньому характері, саме на наше Різдво, зробити якийсь масований удар. (…) Сьогодні була Ставка про це, і номер один було питання ППО –– захист наших міст, сіл, наших громад, особливо 23-24-25 грудня. На це треба звернути увагу", - наголосив Зеленський.

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Дефіцит ППО

Він відзначив, що перед військовими поставлені відповідні завдання і водночас закликав громадян бути пильними.

"Людям (слід – ред.) звертати велику увагу цими днями, тому що ці "товариші" можуть застосувати відповідні удари, нічого святого там немає", - додав глава держави.

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