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Новини Масований ракетний обстріл Масований комбінований удар
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Росіяни можуть завдати масованого удару по Україні на Різдво. Це в їхньому характері, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив, що країна-агресорка Росія може вдатися до масованих ракетних ударів по Україні у різдвяні дні.

Про це глава держави повідомив під час урочистого заходу з нагоди відзначення Дня працівників дипломатичної служби, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський доручив посилити ППО

За його словами, подібні сигнали з боку РФ про "різдвяне перемир'я" є елементом залякування, на які Україна реагує посиленням роботи розвідки.

"Після таких сигналів я попросив максимально посилити нашу розвідку, щоб чітко розуміти, де ми перебуваємо. Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть, і це в їхньому характері, саме на наше Різдво, зробити якийсь масований удар. (…) Сьогодні була Ставка про це, і номер один було питання ППО –– захист наших міст, сіл, наших громад, особливо 23-24-25 грудня. На це треба звернути увагу", - наголосив Зеленський.

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Дефіцит ППО

  • Він відзначив, що перед військовими поставлені відповідні завдання і водночас закликав громадян бути пильними.

"Людям (слід – ред.) звертати велику увагу цими днями, тому що ці "товариші" можуть застосувати відповідні удари, нічого святого там немає", - додав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28286) обстріл (35037) ППО (4255) Різдво (279) війна в Україні (8705)
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Топ коментарі
+23
А було ж колись:

"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені... (19.02.2024)

блаЗЄні+73% ідотів.
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22.12.2025 18:19 Відповісти
+20
А ти їх Міндічем , Міндічем , прямо по сапаткі... І щоб розові Фламідії летіли косяком... Брехло Zелене. Гидкий президент. Сцикливий нарциз.
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22.12.2025 18:28 Відповісти
+15
Ну зато в мацкві на 9-те травня 2025 року була тишина та благодать. Правда ладімір алєксандровіч?
Ніхто тривожно не дивиться з бункеру в небо, не чути виття сирен - ляпота.
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22.12.2025 18:24 Відповісти

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