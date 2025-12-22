Зеленський вручив державні нагороди енергетикам. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським енергетикам.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Немає зараз в Україні такої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі – це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі", - заявив Зеленський на зустрічі з енергетиками.
Нагадуємо, 22 грудня в Україні відзначаються день енергетика.
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