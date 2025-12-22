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Зеленський вручив державні нагороди енергетикам. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським енергетикам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

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нагородження енергетиків

"Немає зараз в Україні такої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі – це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі", - заявив Зеленський на зустрічі з енергетиками.

Зеленський нагородив енергетиків
Зеленський нагородив енергетиків
Зеленський нагородив енергетиків

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Зеленський нагородив енергетиків
Зеленський нагородив енергетиків
Зеленський нагородив енергетиків
Зеленський нагородив енергетиків
Зеленський нагородив енергетиків

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Нагадуємо, 22 грудня в Україні відзначаються день енергетика.

Автор: 

Зеленський Володимир (28286) нагорода (1388) енергетика (3912)
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