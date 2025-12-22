Зеленський привітав українських енергетиків із професійним святом: "Дякую, що долаєте темряву"
Президент України Володимир Зеленський привітав українських енергетиків із професійним святом та подякував їм за роботу в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Про це глава держави написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Енергетика - одна з основ нормального життя. Світло, тепло - те, без чого неможливо жити. І вже майже чотири роки Росія цілеспрямовано намагається зруйнувати цю основу для мільйонів українців. І попри складну ситуацію світло завжди повертається. І за кожним таким увімкненням - наші енергетики, конкретні люди, які цілодобово працюють", - зазначив Зеленський.
Президент подякував ремонтним бригадам, які відновлюють пошкоджені мережі та генерацію після російських ударів, а також усім, хто цілодобово забезпечує стабільну роботу енергосистеми.
Окремо він відзначив енергетиків, які працюють у прифронтових районах, повертаючи людям електропостачання та тепло. "Дякую, що долаєте темряву. З вашим днем!" - написав Зеленський.
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Велика дяка енергетикам і ганьба зеленому піськограю!