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Новини День енергетика
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Зеленський привітав українських енергетиків із професійним святом: "Дякую, що долаєте темряву"

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав українських енергетиків із професійним святом та подякував їм за роботу в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це глава держави написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"Енергетика - одна з основ нормального життя. Світло, тепло - те, без чого неможливо жити. І вже майже чотири роки Росія цілеспрямовано намагається зруйнувати цю основу для мільйонів українців. І попри складну ситуацію світло завжди повертається. І за кожним таким увімкненням - наші енергетики, конкретні люди, які цілодобово працюють", - зазначив Зеленський.

Президент подякував ремонтним бригадам, які відновлюють пошкоджені мережі та генерацію після російських ударів, а також усім, хто цілодобово забезпечує стабільну роботу енергосистеми.

Окремо він відзначив енергетиків, які працюють у прифронтових районах, повертаючи людям електропостачання та тепло. "Дякую, що долаєте темряву. З вашим днем!" - написав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28272) енергетика (3912)
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Топ коментарі
+8
А енергетики "подякували" зелідору за вкрадені у енергетиків 100 мільйонів (4 МІЛЬЯРДИ 200 МІЛЬЙОНІВ ГРН.) баксів другом зелідора Міндічем, якого зелідор кришував до останнього та потім дав втекти в Ізраїль.
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22.12.2025 11:30 Відповісти
+6
Так - їм доводиться це робити, бо влада все проїбала, а гроші вкрала.
Велика дяка енергетикам і ганьба зеленому піськограю!
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22.12.2025 11:28 Відповісти
+5
Дякую що потужно захистив енергетику.
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22.12.2025 11:26 Відповісти

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