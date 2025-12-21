Зеленський заявив, що "деяких очільників місцевих адміністрацій варто замінити"

Президент Володимир Зеленський анонсував зміну очільників місцевих адміністрацій.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звільнення керівників місцевих адміністрацій

"Також на наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто вже замінити. Будуть і нові наші санкційні рішення", - анонсував глава держави.

Більше якихось деталей президент не повідомив.

Нагадаємо, що у суботу, 20 грудня, президент Володимир Зеленський анонсував звільнення з посади командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка на тлі масованих російських обстрілів Одещини.

Читайте також: Романа Мрочка звільнили з посади очільника Херсонської МВА