Зеленський заявив, що "деяких очільників місцевих адміністрацій варто замінити"
Президент Володимир Зеленський анонсував зміну очільників місцевих адміністрацій.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Звільнення керівників місцевих адміністрацій
"Також на наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто вже замінити. Будуть і нові наші санкційні рішення", - анонсував глава держави.
Більше якихось деталей президент не повідомив.
- Нагадаємо, що у суботу, 20 грудня, президент Володимир Зеленський анонсував звільнення з посади командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка на тлі масованих російських обстрілів Одещини.
Топ коментарі
+23 Олексій Гедз #501597
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