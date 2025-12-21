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Зеленський заявив, що "деяких очільників місцевих адміністрацій варто замінити"

Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував зміну очільників місцевих адміністрацій.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Звільнення керівників місцевих адміністрацій

"Також на наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто вже замінити. Будуть і нові наші санкційні рішення", - анонсував глава держави.

Більше якихось деталей президент не повідомив. 

  • Нагадаємо, що у суботу, 20 грудня, президент Володимир Зеленський анонсував звільнення з посади командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка на тлі масованих російських обстрілів Одещини. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (28272) звільнення (2773)
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Топ коментарі
+23
Давно простроченого ішака треба міняти. Уся біда у цьому тупорилому мудаку.
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21.12.2025 20:58 Відповісти
+9
Як це в нас так просто - поставив - замінив - по них в тюрмі вже прогули ставлять
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21.12.2025 20:51 Відповісти
+7
імітація кроків деЄрмакозації... Здогадуюсь чому - втекти від нових розслідувань МАРОДЕРСТВА ставленників Єрмака? ПОЗДНА вовчік!
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21.12.2025 20:54 Відповісти

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