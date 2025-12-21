Зеленский заявил, что "некоторых руководителей местных администраций следует заменить"
Президент Владимир Зеленский анонсировал смену руководителей местных администраций.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Увольнение руководителей местных администраций
"Также на следующей неделе ожидаю доклада о некоторых руководителях местных администраций, которых уже стоит заменить. Будут и новые наши санкционные решения", - анонсировал глава государства.
Больше каких-либо подробностей президент не сообщил.
- Напомним, что в субботу, 20 декабря, президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение с должности командующего воздушным командованием "Юг" Дмитрия Карпенко на фоне массированных российских обстрелов Одесской области.
Топ комментарии
Олексій Гедз
21.12.2025 20:58
Валентин Коваль
21.12.2025 20:51
Наталия Гончар
21.12.2025 20:54
на перемовинах використовувати
Навіщо твої коменти "за все хороше і проти плохих бояр? "
Ти ж мля і верховний, і гарант
чогось тамі Лідор і Потужмен.
Це ж твої кадри!! Вони ж твоя плоть від плоті зе.лене 💩 і всі твої підлеглі! Тим більше за законами військового стану 100 % відповідальність!!
А тепер погляньте на це з точки зору майбутніх виборів та задіяння ЗЄ-владою адмінресурсу в областях.
????????? Що ця муйня значить????
Анонсувати можно шоу ( сортирного юмору кагал-95) , концерт, кластер нарешті трястя йому...
А як можно робити ШОУ з кадрових оборонних рішень?
Це означає деградацію вертикалі управління?
Чи це просто підказка москалям - є анонс звільнення, = окно можливостей поки хтось новий на посаді буде отримувати справи, входити в курс ситуації ( воїстину у воєнний час такого нікому не прбажаєш)...