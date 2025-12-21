Зеленский заявил, что "некоторых руководителей местных администраций следует заменить"

Президент Владимир Зеленский анонсировал смену руководителей местных администраций.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Увольнение руководителей местных администраций

"Также на следующей неделе ожидаю доклада о некоторых руководителях местных администраций, которых уже стоит заменить. Будут и новые наши санкционные решения", - анонсировал глава государства.

Больше каких-либо подробностей президент не сообщил.

Напомним, что в субботу, 20 декабря, президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение с должности командующего воздушным командованием "Юг" Дмитрия Карпенко на фоне массированных российских обстрелов Одесской области.

