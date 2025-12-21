РУС
1 032 24

Зеленский заявил, что "некоторых руководителей местных администраций следует заменить"

Зеленський

Президент Владимир Зеленский анонсировал смену руководителей местных администраций.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Увольнение руководителей местных администраций

"Также на следующей неделе ожидаю доклада о некоторых руководителях местных администраций, которых уже стоит заменить. Будут и новые наши санкционные решения", - анонсировал глава государства.

Больше каких-либо подробностей президент не сообщил. 

  • Напомним, что в субботу, 20 декабря, президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение с должности командующего воздушным командованием "Юг" Дмитрия Карпенко на фоне массированных российских обстрелов Одесской области. 

Топ комментарии
+12
Давно простроченого ішака треба міняти. Уся біда у цьому тупорилому мудаку.
21.12.2025 20:58 Ответить
+5
Як це в нас так просто - поставив - замінив - по них в тюрмі вже прогули ставлять
21.12.2025 20:51 Ответить
+4
імітація кроків деЄрмакозації... Здогадуюсь чому - втекти від нових розслідувань МАРОДЕРСТВА ставленників Єрмака? ПОЗДНА вовчік!
21.12.2025 20:54 Ответить
Походу шКипер на Одещине все
21.12.2025 20:49 Ответить
Він не шкіпер ,а тріпер.
21.12.2025 21:05 Ответить
А звітування перед Українцями, за наслідки їх «діяльності» на посаді, то як у генпрокурорів, після вивезення їх з України!?!??!?!
21.12.2025 21:28 Ответить
покрав сам - дай покрасти іншому
21.12.2025 20:50 Ответить
Як це в нас так просто - поставив - замінив - по них в тюрмі вже прогули ставлять
імітація кроків деЄрмакозації... Здогадуюсь чому - втекти від нових розслідувань МАРОДЕРСТВА ставленників Єрмака? ПОЗДНА вовчік!
таки прочитав йому хтось Вєдєрнікову у ДТ
Кабінет міністрів міндічьовський заміни, зєбіл блд!
А є на кого міняти?
Давно простроченого ішака треба міняти. Уся біда у цьому тупорилому мудаку.
Треба. Але нелегітимна заміна ситуацію зробить навіть не гіршою, а взагалі пекельною. Саме цього домагаються Трамп з ******. Тож доведеться терпіти, чекати, складати список злочинів "слуг" і тримати фронт.
Президент це посада, а не прізвище. ВР цілком може це прізвище абсолютно законно змінити.
Верховна Рада може навіть прибрати посаду Президента взагалі і зробити Україну парламентською республікою. Для цього потрібні депутати, а не "списочники" з олігархічних партій і Конституційний Суд в якому громадяни, а не холуї Татарова, Портнова і Ківалова...
прем'єр-міністра треба міняти на когось, хто не буде залежати від зебіла, і хто почне ядерну програму.
і що ви з тією програмою будете робити? орків по голові нею бити? чи трампа лякати? і почати не проблема, у нас такий турбо режим з починань з 2019 року, що вже і не памятає ніхто, що там починали. у нас тільки розкрадають все без початку і кінця.
З 2019 у нас зєлєнскі з міндічами та шефірами ввімкнули турборежим розкрадання бюджету. Ніяк вимкнути "не виходить" - маховик набрав обертів (апетити тільки виросли)...
Так буде і після війни!! апетити не зменьшаться!! Всі Всі Всі будуть думати як обдерти українців за новими схемами і поборами, коли у мирний час ( мабуть "відносно мирний") відключать крапельницю євро-допомоги . Урядовці, прокурори, мінти, тцк, депутати, бариги, влк, мсек, ПФУ тощо тощо. Всі будуть драти три шкури за любу довідку, за любу дрібничку, бо вже апетити мільонерів..
>і що ви з тією програмою будете робити?

на перемовинах використовувати
всюди свої сматрящі мають бути. готується тотальна фальсифікація виборів
Не замінити, а посадити.
Навіщо таке одоробло беззмістовне
Навіщо твої коменти "за все хороше і проти плохих бояр? "
Ти ж мля і верховний, і гарант чогось там і Лідор і Потужмен.
Це ж твої кадри!! Вони ж твоя плоть від плоті зе.лене 💩 і всі твої підлеглі! Тим більше за законами військового стану 100 % відповідальність!!
Зауважте, не голів військових адміністрацій, яких ЗЄ напризначав для саботування місцевої влади.

А тепер погляньте на це з точки зору майбутніх виборів та задіяння ЗЄ-владою адмінресурсу в областях.
вас всех заменить через крематорий
Отаке потребує пояснення: анонсував звільнення з посади командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка на тлі масованих російських обстрілів Одещини Джерело: https://censor.net/ua/n3591685

????????? Що ця муйня значить????
Анонсувати можно шоу ( сортирного юмору кагал-95) , концерт, кластер нарешті трястя йому...
А як можно робити ШОУ з кадрових оборонних рішень?
Це означає деградацію вертикалі управління?
Чи це просто підказка москалям - є анонс звільнення, = окно можливостей поки хтось новий на посаді буде отримувати справи, входити в курс ситуації ( воїстину у воєнний час такого нікому не прбажаєш)...
