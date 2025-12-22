Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником: "Спасибо, что преодолеваете тьму"
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Об этом глава государства написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Энергетика - одна из основ нормальной жизни. Свет, тепло - то, без чего невозможно жить. И уже почти четыре года Россия целенаправленно пытается разрушить эту основу для миллионов украинцев. И несмотря на сложную ситуацию, свет всегда возвращается. И за каждым таким включением - наши энергетики, конкретные люди, которые круглосуточно работают", - отметил Зеленский.
Президент поблагодарил ремонтные бригады, которые восстанавливают поврежденные сети и генерацию после российских ударов, а также всех, кто круглосуточно обеспечивает стабильную работу энергосистемы.
Отдельно он отметил энергетиков, которые работают в прифронтовых районах, возвращая людям электроснабжение и тепло. "Спасибо, что преодолеваете тьму. С вашим днем!" - написал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Велика дяка енергетикам і ганьба зеленому піськограю!
А тепер вітає енергетиків, які героїчно долають цю темряву, яку фактично організував сам Зеля.