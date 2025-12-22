Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником: "Спасибо, что преодолеваете тьму"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом глава государства написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Энергетика - одна из основ нормальной жизни. Свет, тепло - то, без чего невозможно жить. И уже почти четыре года Россия целенаправленно пытается разрушить эту основу для миллионов украинцев. И несмотря на сложную ситуацию, свет всегда возвращается. И за каждым таким включением - наши энергетики, конкретные люди, которые круглосуточно работают", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил ремонтные бригады, которые восстанавливают поврежденные сети и генерацию после российских ударов, а также всех, кто круглосуточно обеспечивает стабильную работу энергосистемы.

Отдельно он отметил энергетиков, которые работают в прифронтовых районах, возвращая людям электроснабжение и тепло. "Спасибо, что преодолеваете тьму. С вашим днем!" - написал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что "некоторых руководителей местных администраций следует заменить"