РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10148 посетителей онлайн
Новости День энергетика
334 8

Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником: "Спасибо, что преодолеваете тьму"

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом глава государства написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Энергетика - одна из основ нормальной жизни. Свет, тепло - то, без чего невозможно жить. И уже почти четыре года Россия целенаправленно пытается разрушить эту основу для миллионов украинцев. И несмотря на сложную ситуацию, свет всегда возвращается. И за каждым таким включением - наши энергетики, конкретные люди, которые круглосуточно работают", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил ремонтные бригады, которые восстанавливают поврежденные сети и генерацию после российских ударов, а также всех, кто круглосуточно обеспечивает стабильную работу энергосистемы.

Отдельно он отметил энергетиков, которые работают в прифронтовых районах, возвращая людям электроснабжение и тепло. "Спасибо, что преодолеваете тьму. С вашим днем!" - написал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что "некоторых руководителей местных администраций следует заменить"

Автор: 

Зеленский Владимир (23078) энергетика (2929)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую що потужно захистив енергетику.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:26 Ответить
Енергетиків ще раніше привітав Міндіч і К* аж на $100'000'000. А Зеля на скільки?
показать весь комментарий
22.12.2025 11:27 Ответить
Так - їм доводиться це робити, бо влада все проїбала, а гроші вкрала.
Велика дяка енергетикам і ганьба зеленому піськограю!
показать весь комментарий
22.12.2025 11:28 Ответить
А енергетики "подякували" зелідору за вкрадені у енергетиків 100 мільйонів (4 МІЛЬЯРДИ 200 МІЛЬЙОНІВ ГРН.) баксів другом зелідора Міндічем, якого зелідор кришував до останнього та потім дав втекти в Ізраїль.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:30 Ответить
Цинізм в тому, що саме друг Зелі організовув цю темряви через мародерство у енергетиці під час війни і Зеля цемзнав і покривав це.
А тепер вітає енергетиків, які героїчно долають цю темряву, яку фактично організував сам Зеля.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:30 Ответить
«Дякуємо Вам Володимире Олександровичу, а особливо Вашим друзям Міндічу, Галущенку, Єрмаку, Гринчук та іншим гнидам, які потужно стараються знайти нам роботу!» - десь така відповідь від енергетиків має бути бідосіку.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:39 Ответить
ты всех евреев привитал? семь свечей зажёг, воин чужого света
показать весь комментарий
22.12.2025 11:43 Ответить
 
 