Зеленський відзначив державними нагородами 47 енергетиків, одного з них - посмертно

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня енергетика відзначив державними нагородами 47 працівників українського енергетичного сектору, одного з них - посмертно.

Відповідний указ №974/2025 оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

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У документі зазначено, що нагороди присуджені за вагомий внесок у розвиток та забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, за особисту мужність і самовідданість під час ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, а також за сумлінне виконання професійного обов’язку.

Енергетики отримали ордени княгині Ольги, "За заслуги" та "За мужність", а також медалі "За працю і звитягу". Десятьом фахівцям президент присвоїв почесне звання "Заслужений енергетик України".

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, Зеленський привітав українських енергетиків із професійним святом та подякував їм за роботу в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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